Zur Krönung von König Charles III. am. 6. Mai 2023 gab es für die adligen Damen die Vorgabe, ihre Tiaras zu Hause zu lassen. Stattdessen sollten sie Hüte oder Fascinators tragen, um eine gewisse Bescheidenheit auszudrücken. Kate hielt sich nicht an die Vorgabe. Sie trug einen auffälligen Kopfschmuck in Blätterform. Das Schmuckstück wurde von Jess Collett für das Label Alexander McQueen entworfen. Laut einem Sprecher aus dem Kensington Palast handelt es sich dabei jedoch nicht um eine Tiara, sondern nur um einen Kopfschmuck

Bild: IMAGO/Avalon.red