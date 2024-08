Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane planen Hochzeits-Marathon

Ihre Hochzeit findet am 31. August statt: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und Durek Verrett geben sich das Ja-Wort. IMAGO/PPE

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise heiratet am 31. August ihren umstrittenen US-Verlobten Durek Verrett, der sich selbst als Schamane bezeichnet. Ein Rechte-Deal der Hochzeit sorgt für Kritik.

Bald ist es soweit: Am 31. August heiratet Prinzessin Märtha Louise (52) von Norwegen zum zweiten Mal. Bräutigam ist Durek Verrett (49), ein umstrittener Schamane aus den USA. Seit fünf Jahren führen die beiden eine Beziehung und haben in der Zeit eine Menge Kritik ein- und weggesteckt. Den Segen für die Vermählung, es ist die zweite der Prinzessin, hat König Harald dennoch erteilt.

Erste Details zur Location der royalen Hochzeit, hat das Brautpaar bereits bei der Verkündung des Termins verraten: Das Hotel Union im norwegischen Geiranger ist bekannt für ein unglaubliches Panorama. Es ist von spektakulären Fjorden und einer dramatischen Bergkulisse umgeben.

Lukrativer Fotodeal sorgt für Missstimmung

Nun sind weitere Informationen durchgesickert. Und die stossen auf Kritik. Laut Informationen des norwegische Nachrichtenportals NRK und mehrerer unabhängiger Quellen sollen Märtha Louise und Durek Verrett die Bildrechte der viertägigen Feierlichkeiten an das britische «Hallo Magazine» verkauft haben. Zudem soll Netflix den Zuschlag für die Filmrechte erhalten haben.

Der lukrative Deal kommt nicht gut an. Dass hochrangige Royals Geld mit dem Verkauf von Bildrechten verdienen, ist nicht üblich.

Die Marathon-Hochzeit ist streng durchgeplant – private Fotos sind verboten – und vor allem modisch reglementiert. So soll es am 29. August einen abendlichen Empfang unter dem Motto «sexy und cool» geben. Tags darauf können die Gäste auf einer dreistündigen Bootstour die atemberaubende Schönheit des Unesco-geschützten Geirangerfjords geniessen, bevor sich die Gesellschaft am Abend in Tracht oder Tanzkleid zu Cocktail und Dinner trifft.

Hochzeitsgäste müssen selbst für das Hotel zahlen

Für die Trauung selbst am 31. August gibt es einen strengen Dresscode: Auf keinen Fäll dürfen die Gäste die Farben Weiss, Schwarz, Rosa und Goldtragen. Sie sollen sich bei der Garderobe von der Oscar-Verleihung inspirieren lassen, zumindest aber einen Frack tragen. Am Sonntag nach der grossen Party steht dann noch ein royaler Brunch an.

Berappen müssen Märtha Louise und Durek Verrett das Fest übrigens selbst. Immerhin müssen sie nicht für die Unterbringung der Gäste aufkommen: Die Kosten für die Übernachtung trägt jeder selbst, wie «Bunte» erfahren hat.