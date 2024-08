Prinzessin Kates Comeback steht kurz bevor

Prinzessin Kate zeigt sich beim Tennisturnier in Wimbledon Prinzessin Kate hat trotz ihrer andauernden Krebsbehandlung das berühmte Tennisturnier besucht. 14.07.2024

Ende März zog sich Prinzessin Kate wegen ihrer Krebserkrankung grösstenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Laut einem britischen Royal-Experten soll ihr endgültiges Comeback nun aber kurz bevorstehen.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Rückkehr in die Öffentlichkeit von Prinzessin Kate soll in raschen Schritten näherrücken. Dies behauptet zumindest der Royal-Experte Phil Dampier.

Es gebe dafür, so Dampier in der britischen Zeitung «The Sun», verschiedene Anzeichen.

Positiv zu bewerten sei, dass sich Kate diesen Sommer zweimal kurz der Öffentlichkeit präsentiert habe – also zunächst bei Trooping the Colour und dann beim Tennisturnier in Wimbledon. Mehr anzeigen

Am 22. März teilte Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose in einer emotionalen Videobotschaft mit der Welt.

Danach verschwand die Frau von Thronfolger William monatelang aus der Öffentlichkeit. In der Folge wurden die Schlagzeilen um und über die 42-Jährige deutlich weniger.

Erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hat sich die Prinzessin beim Trooping the Colour, also bei der traditionellen Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles Mitte Juni in London.

Einen Monat später besuchte sie dann gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Pippa das Wimbledon-Finale der Männer.

Die Indizien für ein baldiges Comeback von Kate

Umso grösser ist seither die Hoffnung bei den Brit*innen, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei bis zum endgültigen Comeback von Prinzessin Kate in der Öffentlichkeit.

Auch Royal-Experte Phil Dampier ist überzeugt davon, dass sich die Zeit des Rückzugs dem Ende zuneige, wie er der britischen Zeitung «The Sun» versichert. Es gebe dafür mehrere Anzeichen.

Positiv zu bewerten sei, so Dampier weiter, dass die Öffentlichkeit Kate in den letzten Wochen zweimal zu Gesicht bekommen habe, also zunächst bei Trooping the Colour und dann beim Tennisturnier in Wimbledon.

Für den britischen Journalisten sind dies klare Indizien, dass sich die Prinzessin auf dem Weg der Besserung befinde und «hoffentlich ab September wieder aktiv sein wird».

König Charles verbietet Gebrauch von Handys

Ein mögliches Anzeichen für Kates Rückkehr in die Öffentlichkeit sei zudem, so Dampier in «The Sun», dass sie dieser Tage gemeinsam mit William und ihren drei Kindern nach Balmoral gereist sei.

Auf diesem Landsitz in Schottland verbringt die britische Königsfamilie traditionell die Sommerferien.

Damit der Aufenthalt dort in diesem Jahr so privat wie möglich bleibt, habe Schwiegervater König Charles zudem eine ungewöhnliche Regel aufgestellt:

Der Gebrauch von Smartphones auf Balmoral sei in diesem Sommer verboten – und insbesondere das Fotografieren.

