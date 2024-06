Briten feiern Prinzessin Kates Comeback-Auftritt Kate strahlt trotz Erkrankung: An der offiziellen Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen zeigt sich die Prinzessin erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Bild: IMAGO/i Images Kate fährt in der Kutsche entlang der Mall zur «Trooping the Colour»-Zeremonie auf der Horse Guards Parade. Bild: James Manning/PA/AP Mit ihr in der Kutsche sitzen ihre drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Bild: IMAGO/i Images Auch Prinz Charles fährt dieses Jahr in einer pompösen Kutsche an der Militärparade mit. Wegen seiner Krebserkrankung sitzt er dieses Jahr nicht auf dem Ross. Bild: IMAGO/i Images Prinz William begleitet die Kavallerie sowie den König mit dem Pferd. Bild: IMAGO/i Images Briten feiern Prinzessin Kates Comeback-Auftritt Kate strahlt trotz Erkrankung: An der offiziellen Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen zeigt sich die Prinzessin erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Bild: IMAGO/i Images Kate fährt in der Kutsche entlang der Mall zur «Trooping the Colour»-Zeremonie auf der Horse Guards Parade. Bild: James Manning/PA/AP Mit ihr in der Kutsche sitzen ihre drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Bild: IMAGO/i Images Auch Prinz Charles fährt dieses Jahr in einer pompösen Kutsche an der Militärparade mit. Wegen seiner Krebserkrankung sitzt er dieses Jahr nicht auf dem Ross. Bild: IMAGO/i Images Prinz William begleitet die Kavallerie sowie den König mit dem Pferd. Bild: IMAGO/i Images

England feiert seinen König – an der jährlichen «Trooping the Colour»-Parade in London. Die Augen sind vor allem aber auf Prinzessin Kate gerichtet. Denn sie zeigt sich zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie im Vorfeld angekündigt, zeigt sich die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate heute erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Die 42-Jährige nimmt am royalen Grossereignis «Trooping the Colour» teil.

Die Militärparade zu Ehren von König Charles findet am heutigen Samstag, 15. Juni, in London statt. Mehr anzeigen

Jedes Jahr feiern Tausende Menschen an der «Trooping the Colour»-Parade in London ihren König. Dieses Jahr fallen die Festivitäten aber irgendwie ein bisschen anders aus, denn nicht nur für den an Krebs erkrankten König Charles III. (75) ist es ein tapferer Gang, sondern auch für Prinzessin Kate (42), die aktuell eine Chemotherapie durchmacht und sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit zeigt.

Zuletzt war die 42-jährige Prinzessin an Weihnachten öffentlich aufgetreten. Die Vorfreude auf das Comeback von Kate war also gross.

Nur wenige Stunden zuvor teilte sie mit, dass sie an der offiziellen Geburtstagsparade für den amtierenden Monarchen teilnehmen würde.

Und dann ist es soweit: Royal-Fans haben Grund zum Jubeln, als sie endlich wieder Kates Lächeln in der Öffentlichkeit zu Gesicht bekommen. Zusammen mit ihren Kindern, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), fuhr die Prinzessin in einer Kutsche vom Buckingham Palast zum Exerzierplatz der «Horse Guards Parade».

Weil das Wetter in London nicht mitspielte, entschied man sich für eine geschlossene Kutsche. Das Strahlen der Prinzessin war daher nur durch die Scheiben zu erkennen.

Ihr Gatte, Prinz William (41), ritt auf einem Pferd bei der Militärparade mit. König Charles sass ebenfalls in einer pompösen Kutsche. An seiner Seite: Königin Camilla (76). Normalerweise wäre er auch per Ross unterwegs, doch dieses Jahr aufgrund seiner Krebs-Therapie nicht.

Schon vor ihrem offiziellen Auftritt erhaschte man einen Blick auf Prinzessin Kate, als sie zusammen mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sowie Prinz William am Buckingham Palace ankam. IMAGO/i Images

Kate entschied sich bei ihrem Comeback für ein schwarz-weissen Outfit mit einem passenden Hut.

Die Königsfamilie zeigte sich am Ende dieses grossen Tages gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Von dort aus verfolgten die Royals den traditionellen Überflug der Flugzeuge der Royal Air Force.

Kate lächelte ihren Mann an, wirkte erleichtert und glücklich darüber, ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Bravur gemeistert zu haben. Gemeinsam mit König Charles und Königin Camilla sowie ihren Kindern winkten sie der jubelnden Menschenmenge zu.

Zum ersten Mal wieder alle zusammen in der Öffentlichkeit: Prinzessin Kate mit Prinz William und den gemeinsamen Kindern auf dem Balkon. Das Lächeln von Kate haben Millionen vermisst. IMAGO/i Images

«Gute und schlechte Tage»

Zuvor wandte sich Kate am Freitag, 14. Juni, mit einer persönlichen Mitteilung an die Öffentlichkeit. «Ich mache gute Fortschritte, aber wie alle wissen, die eine Chemotherapie durchmachen, gibt es gute und schlechte Tage», erklärte die 42-Jährige darin.

Weiter schrieb sie: «An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach, müde und muss seinem Körper Ruhe gönnen. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste aus seinem Wohlbefinden machen.»

Ihre Behandlung dauere weiter an, schrieb die Princess of Wales. Entscheidungen, wie es mit weiteren öffentlichen Terminen für sie weitergeht, das in enger Abstimmung mit ihren Ärzten, sind noch ausstehend.

