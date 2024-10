Profisurferin Bethany Hamilton trauert um dreijährigen Neffen

Vergangene Woche ertrank Bethany Hamiltons Neffe beinahe in der Badewanne, seither kämpfte er um sein Leben. Die Profisurferin teilte nun die traurigen News mit ihren Fans: Der dreijährige Junge ist gestorben.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der dreijährige Neffe von Profisurferin Bethany Hamilton ist am 17. Oktober nach einem Unfall in der Badewanne verstorben, wie seine Familie auf Instagram bekannt gab.

Andrew kämpfte zuerst eine Woche um sein Leben, sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen gewesen. Mehr anzeigen

Die ganze Familie hoffte und betete für den kleinen Andrew, der im Spital behandelt wurde. Doch der Dreijährige hat den Kampf verloren und ist am Freitag, 17. Oktober, gestorben, wie sein Vater und Bruder von Profisurferin Bethany Hamilton (34), Timothy Hamilton (38), auf Instagram mitteilte.

Nur wenige Stunden danach postete auch Andrews Tante Bethany herzzerreissende Worte: «Gott hat meinen süssen Neffen Andrew in seine wunderbare Obhut aufgenommen. Meine Familie und ich werden ihn sehr vermissen.»

Der Junge ist am 26. December 2020 geboren, wie Papa Timothy unter seinem rührenden Post schreibt. Andrew werde von ihm und auch von seiner Mutter Kyah, seinen Geschwistern Thomas, Joshua, Matthew, Noelle und John, seinen Grosseltern, Tanten, Onkeln und Cousins betrauert.

In einem Beitrag vom 12. Oktober hatte der Surfstar zuvor vom Unfall ihres Neffen berichtet und um Mithilfe gebeten. Damals schrieb Bethany: «Er hat noch einen Herzschlag und Kampfgeist in sich.» Demnach sei ihr dreijähriger Neffe am Abend vom 11. Oktober beinahe in der Badewanne ertrunken. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt.

Bethany Hamilton: «Andrew wird und wurde so sehr geliebt»

E! News berichtet, dass Andrew bewusstlos in einer teilweise gefüllten Badewanne gefunden und später ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Auf einer für den Dreijährigen eingerichtete Spendenseite seien die Ereignisse geschildert worden. Andrew habe einen Nierenschaden erlitten, sein Gehirn sei angeschwollen und er sei nach dem tragischen Unfall an ein Beatmungsgerät angeschlossen gewesen.

Die Familie hoffte auf ein Wunder. Hatte Bethany doch 2003 selbst eines erlebt, als sie beim Surfen von einem Hai angegriffen wurde und überlebte, dabei aber einen Arm verlor.

Auf Instagram hatte die 34-Jährige um Hilfe gebeten und nach medizinischen Tipps sowie Informationen gefragt, die das Leben ihres Neffen hätten retten können. Doch am Ende gab es kein Happy End.

Mit einem Familienfoto gedenkt die Profisurferin ihren kleinen Neffen: «Andrew wird und wurde so sehr geliebt.» Ausserdem bedankt sie sich für die Liebe, Gebete und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

