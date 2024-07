Reise-Influencerin (27) stürzt in Schlucht – tot

Aanvi Kamdar aus Mumbai reiste um die Welt, entdeckte verschiedene Reiseziele und liess ihre Community daran teilhaben – nun ist die 27-Jährige bei einem Dreh tödlich verunglückt.

Die indische Influencerin Aanvi Kamdar ist am Kumbhe-Wasserfall tödlich verunglückt. Die sechsstündige Rettungsaktion kam für die 27-Jährige zu spät.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 27-jährige indische Influencerin Aanvi Kamdar ist während eines Videodrehs am Kumbhe-Wasserfall ausgerutscht und 91 Meter in die Tiefe gestürzt.

Kamdar wurde nach einer sechsstündigen Rettungsaktion ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag.

Ihr Instagram-Account «The Glocal Journal» hatte etwa 300'000 Follower*innen, die ihre Reisen verfolgten. Mehr anzeigen

Es sollte eigentlich ein weiterer Eintrag auf ihrem Instagram-Profil werden, in welchem sie einen populären Reiseort besucht und ihn mit ihrer Community teilt. Wie CBS berichtet, ist die 27-jährige indische Influencerin Aanvi Kamdar am Dienstag während eines Videodrehs ausgerutscht und 91 Meter in die Tiefe gestürzt.

Passiert ist es am Kumbhe-Wasserfall, 140 Kilometer ausserhalb von Mumbai, im westlichen Landesteil Maharashtra. Kamdar war mit sieben Freunden vor Ort, wie die Polizei mitgeteilt hat.

«Sie fiel wegen der harten, rutschigen Steine etwa 90 Meter ins Tal und konnte erst nicht lokalisiert werden», wird ein Retter zitiert. «Sie wurde auf einer Bahre befestigt und mit Seilen hochmanövriert, sechs Hilfskräfte sind runtergeklettert, während weitere 50 oben unterstützt haben.»

Rettung kam zu spät

Die Rettung von Kamdar aus dem tiefen Tal dauerte sechs Stunden, da es währenddessen stark geregnet hatte – es sei schwierig gewesen, sich im Terrain zu bewegen.

Die Influencerin wurde danach noch ins lokale Spital gebracht, kurz darauf erlag sie allerdings ihren schweren Verletzungen.

Ihr Instagram-Account «The Glocal Journal» hat gut 300'000 Follower*innen, die Kamdars Reisen miterlebten.

