Steff Jerkel und Peggy Jerofke schliessen Bar auf Mallorca

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben ihre Bar Sharky's auf Mallorca nach nur zwei Monaten geschlossen. Das «Goodbye Deutschland»-Auswanderer-Paar plant jetzt einen Neustart.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Steff Jerkel und Peggy Jerofke – bekannt aus der Kultsendung «Goodbye Deutschland» – mussten ihre Bar Sharky's in Cala Ratjada nur zwei Monate nach der Eröffnung wegen schlechter Umsätze schliessen.

Die Entscheidung zur Schliessung war pragmatisch; Steff plant ein neues Konzept, während Peggy weiterhin das Tiki Beach betreibt.

Trotz der Schliessung bleibt der Heiratsantrag bei der Eröffnung von Sharky's ein unvergesslicher Moment für das Paar. Mehr anzeigen

Auswandern ist kein Zuckerschlecken, das weiss auch das «Goodbye Deutschland»-Paar Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Sie sind Gastronomen auf Mallorca. Sie mussten ihre Bar Sharky's in Cala Ratjada schliessen, sie lief schlecht.

Doch die beiden TV-Stars lassen sich nicht unterkriegen, sie planen eine neue Ausrichtung.

Erfahrungen in der Gastronomie

Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben bereits mehrere Lokale auf Mallorca betrieben. Trotz ihrer Erfahrung mussten sie ihre Bar Sharky's in Cala Ratjada nur zwei Monate nach der Eröffnung im Juli wieder schliessen. Ein Schild an der Tür verkündete: «Wegen Reichtum geschlossen» und deutete eine mögliche Rückkehr an.

Pragmatische Entscheidung

Ursprünglich war eine zweiwöchige Pause geplant, um Ende Juli wieder zu öffnen. Während Gerüchte über eine Insolvenz kursierten, erklärte Steff Jerkel der Zeitung «Der Westen», dass die Schliessung eine pragmatische Entscheidung war: «Der Laden lief einfach nicht gut, da gibt es nichts zu beschönigen. Ich habe ihn jetzt erst einmal dicht gemacht und arbeite an einem neuen Konzept.» Peggy Jerofke leidet besonders unter der falschen Berichterstattung. Laut Steff wird die Sportsbar vorerst nicht wieder öffnen: «Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir wieder aufmachen,» sagte er der «Mallorca Zeitung».

Neuausrichtung und Prioritäten

Steff Jerkel betonte die Wichtigkeit, bei einem nicht funktionierenden Konzept die Reissleine zu ziehen und sich neu zu orientieren: «Gesundheit und Zeit im Leben sind das Wichtigste. Die gibt einem niemand zurück.» Der Reality-Star plant nun, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Peggy Jerofke unterstützt diese Entscheidung und betreibt weiterhin das Tiki Beach am selben Ort.

Persönliche Meilensteine

Trotz der Schliessung bleibt ein besonderer Moment unvergessen: Bei der Eröffnungsfeier von Sharky's machte Steff seiner Peggy einen Heiratsantrag. Peggy Jerofke sagte dazu: «Für mich ist es das Schönste, dass wir gemeinsam als richtige Familie und als Ehepaar für immer und ewig in guten wie in schlechten Zeiten zusammen sind.»

