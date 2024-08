Richard Lugner ist tot – die Schlagzeile als Lebenselixier Lugner Richard Lugner starb im Alter von 91 Jahren. (Archivbild) Bild: dpa Erst im Juni 2024 wagte Richard Lugner in sechstes Mal den Schritt in die Ehe und heiratete Simone Reiländer. (Archivbild) Bild: dpa Richard Lugner scheute keine Kosten und Behandlungen, um sich vital zu halten. (Archivbild) Bild: dpa Sein «Bienchen»: Erst im Juni heiratete Richard Lugner seine sechste Frau, Simone Reiländer Bild: dpa Im Blitzlichtgewitter der Fotografen fühlte sich der Gesellschaftslöwe Richard Lugner besonders wohl. (Archivbild) Bild: dpa Richard Lugner schmückte sich am Wiener Opernball gern mit Prominenten aus Hollywood – wie hier 2024 mit Priscilla Presley. (Archivbild) Bild: dpa Der 91-jährige Richard Lugner und US-Schauspielerin Priscilla Presley scheinen sich gut zu verstehen. Bild: Max Slovencik/APA/dpa 2014 begleitete Reality-TV-Star Kim Kardashian den vermögenden Unternehmer an den Wiener Opernball. Bild: imago/SKATA 2013 war es Italiens Schauspiel-Diva Gina Lollobrigida. Bild: imago/SKATA 2008 erschien IT-Girl Paris Hilton auf Einladung Lugners am Opernball in Wien. Bild: IMAGO/Dreamstime Richard Lugner ist tot – die Schlagzeile als Lebenselixier Lugner Richard Lugner starb im Alter von 91 Jahren. (Archivbild) Bild: dpa Erst im Juni 2024 wagte Richard Lugner in sechstes Mal den Schritt in die Ehe und heiratete Simone Reiländer. (Archivbild) Bild: dpa Richard Lugner scheute keine Kosten und Behandlungen, um sich vital zu halten. (Archivbild) Bild: dpa Sein «Bienchen»: Erst im Juni heiratete Richard Lugner seine sechste Frau, Simone Reiländer Bild: dpa Im Blitzlichtgewitter der Fotografen fühlte sich der Gesellschaftslöwe Richard Lugner besonders wohl. (Archivbild) Bild: dpa Richard Lugner schmückte sich am Wiener Opernball gern mit Prominenten aus Hollywood – wie hier 2024 mit Priscilla Presley. (Archivbild) Bild: dpa Der 91-jährige Richard Lugner und US-Schauspielerin Priscilla Presley scheinen sich gut zu verstehen. Bild: Max Slovencik/APA/dpa 2014 begleitete Reality-TV-Star Kim Kardashian den vermögenden Unternehmer an den Wiener Opernball. Bild: imago/SKATA 2013 war es Italiens Schauspiel-Diva Gina Lollobrigida. Bild: imago/SKATA 2008 erschien IT-Girl Paris Hilton auf Einladung Lugners am Opernball in Wien. Bild: IMAGO/Dreamstime

Baulöwe Richard Lugner ist mit 91 Jahren gestorben. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Er litt schon länger an gesundheitlichen Problemen. Deshalb hatte Lugner seine Beerdigung schon länger geplant.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der österreichische Bau-Impresario Richard Lugner ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Erst in diesem Juli wurde Lugner wegen eines Einrisses der Herzklappe im Wiener Universitätsklinikum AKH operiert.

Der schillernde Unternehmer hat schon länger unter gesundheitlichen Problemen gelitten. Deshalb hatte er schon seine eigene Beerdigung geplant. Jetzt werden erste Details bekannt. Mehr anzeigen

Erst Anfang Woche machte die Todesnachricht von Baulöwe Richard Lugner die Runde.

Am Sonntag sei er eingeschlafen, und gegen 4 oder 5 Uhr früh habe sein Herz aufgehört zu schlagen, berichtet «Blick.ch». Lugner hatte im Laufe der Jahre verschiedene gesundheitliche Probleme, zuletzt wurde er Mitte Juli 2024 im Wiener Universitätsklinikum wegen eines Einrisses in der Herzklappe operiert.

Wegen seiner langen Krankenakte hat Richard Lugner seine eigene Beerdigung schon akribisch geplant. Erste Details sickern jetzt durch.

Lugner will nicht neben seiner Mutter begraben werden

Der schillernde Unternehmer soll eine Vorahnung gehabt haben. So hat er kurz vor seinem Tod sein Testament geändert und dabei seine sechste Ehefrau Simone (42) begünstigt haben.

Auch seine eigene Beerdigung hat er schon geplant. Seine letzte Ruhestätte ist schon ausgesucht. Er will nicht wie seine Mutter und Tante auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt werden, weiss «oe24.at».

Stattdessen hat «Mörtel» Lugner sich zwei Grabplätze in einer Gruft auf dem Grinzinger Friedhof im Wiener Bezirk Döbling gekauft, berichtet «bunte.de».

Der Grund? Richard Lugner konnte von seinem Garten zu Hause auf den Friedhof schauen. Auch den Grabstein hat er schon ausgesucht, er ist aus royal red Granit hergestellt. Dieser wird aber erst im September ausgeliefert. Wann genau das Begräbnis des Unternehmers stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. In Österreich werden Verstorbene normalerweise fünf bis sieben Tage nach ihrem Ableben beerdigt.

Trauerfeier in der Lieblingskirche

Die Trauerfeier wird nicht im Wiener Stephansdom stattfinden – wie erste Medien mutmassten, sondern in seiner Lieblingskirche am Kaasgraben in Grinzing.

Dort wollte Lugner sich an seinem 92. Geburtstag kirchlich segnen lassen. Erst im Juni ist er Ehe Nummer sechs mit Simone Reiländer eingegangen.

Noch nicht beerdigt, die Familie streitet sich schon ums Erbe

Richard Lugner hinterlässt ein grosses Imperium und ein gigantisches Erbe. Doch welcher Erbe, welche Erbin kriegt wie viel von Lugners Kuchen? Die Verteilung ist schwierig und könnte in einen Familienstreit ausarten, der schnell Jahre dauern könnte.

Denn es geht um viel: Lugners Vermögen wird auf 250 Millionen Euro geschätzt. Der Löwenanteil steckt in einer Privatstiftung, die seine Söhne Alexander (61) und Andreas Lugner (58) verwalten, weiss «Bild.de». Das Stiftungskonstrukt aus Firmen, Immobilien, Geld und Wertanlagen ist komplex.

Doch Lugner hatte nach eigenen Aussagen auch Schulden aus Krediten, die in seinen laufenden Investitionen stecken – in der Höhe von 40 Millionen Euro.

