Roger Federer nimmt seine Fans mit in die Thailand-Ferien

Roger Federer ist in Ferienlaune. Zusammen mit seinen Eltern ist der Ex-Tennisstar in Thailand unterwegs. Auf Instagram gewährt er seinen Fans Einblicke in seine Reise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer geniesst seine Ferien in Thailand.

Mit dabei sind die Eltern des ehemaligen Tennisprofis.

Auf Instagram dokumentierte er eine Fahrt mit dem Tuk-Tuk oder fotografiert seine Portion Mango Sticky Rice. Mehr anzeigen

Roger Federer lässt es sich gut gehen. Der Tennismaestro geniesst seine Ferien in Thailand, wie er seinen mehr als zwölf Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform Instagram zeigt.

Dort gewährt Federer einen kleinen Einblick in seine Reise. So postet er ein Video, das ihn bei einer Tuk-Tuk-Fahrt zeigt.

«Fast and Furious Tuk-Tuk Edition», schreibt er zu dem Clip. Witzig – im Tuk-Tuk neben ihm düsen seine Eltern Lynette und Robert Federer an ihm vorbei.

In einer anderen Fotoreihe sieht man Federer glücklich strahlend mit einem Strohhut auf dem Kopf und einer Kokosnuss in der Hand.

Roger Federer postet Bilder von seinem Essen

Er geniesst thailändische kulinarische Köstlichkeiten wie Mango Sticky Rice und schippert auf einem Boot übers Wasser.

Seine Fans freuen sich über die privaten Schnappschüsse und kommentieren die Ferienfotos fleissig: «Du siehst megacool aus», heisst es in einem Beitrag. Und ein weiterer Kommentar lautet: «Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit.»

