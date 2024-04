Roger und Mirka Federer feiern Kristallhochzeit

Roger Federer and Mirka Federer an der Oscarverleihung 2024 auf dem roten Teppich. KEYSTONE

Sie sind eines der glamourösten Liebespaare der Schweiz: Mirka und Roger Federer. Sie feiern heute, Donnerstag, ihre Kristallhochzeit. Das Tennispaar heiratete am 11. April 2009 in Riehen bei Basel.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mirka und Roger Federer feiern heute, 11. April 2024 ihre Kristallhochzeit. Sie sind seit 15 Jahren verheiratet.

Das Tennispaar lernte sich 2000 kennen und heiratete am 11. April 2009 in Riehen bei Basel.

Inzwischen sind sie Eltern von vier Kindern. Myla und Charlene kamen 2009 auf die Welt, Leo und Lenny 2014. Mehr anzeigen

Seit 15 Jahren sind Mirka und Roger Federer verheiratet. Gefunkt hat es zwischen den beiden ehemaligen Tennis-Profis bereits im Jahr 2000, wie «Blick.ch» in der Ausgabe vom Donnerstag schrieb.

«Es war im April - und an einem schönen, sonnigen Tag», erinnerte sich Roger Federer laut «Blick» in einem Video an seine Hochzeit.

Nur das Datum wollte ihm erst nicht mehr einfallen. Seine Frau und er hätten Mühe, sich daran zu erinnern, habe er gesagt.

Vielleicht werden Gratulationen zur Kristallhochzeit dem Ehepaar heute auf die Sprünge helfen: Am 11. April 2009 gaben sie sich in Riehen BS das Ja-Wort. Im Jahr ihrer Hochzeit kamen die ersten Zwillinge Myla und Charlene auf die Welt. 2014 folgten die Söhne Leo und Lenny.

Verliebt haben sich die zwei 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney. «Ich liebe sie so sehr. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich sie vor langer Zeit getroffen habe. Natürlich würde ich sie wieder heiraten», sagte Federer gemäss «Blick» bei einer Veranstaltung vor rund vier Jahren.

Mehr Videos aus dem Ressort