Emotionale Botschaft von Prinzessin Kates Bruder

Der Schock nach Prinzessin Kates Krebsdiagnose ist gross. Jetzt meldet sich ihr Bruder auf Instagram mit einem herzigen Post und macht ihr Mut: «Wir werden auch diesen Berg besteigen», schreibt James Middleton.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Kates Videobotschaft hat weltweit grosse Betroffenheit ausgelöst.

Nun meldet sich Prinzessin Kates jüngerer Bruder James Middleton auf Instagram zu Wort.

Der 36-jährige Unternehmer richtet emotionale Worte an seine erkrankte Schwester und postet ein süsses Bild aus ihrer Kindheit dazu. Mehr anzeigen

Prinzessin Kates Krebsdiagnose hat das britische Königshaus bis in die Palastmauern erschüttert.

Schwiegerpapa König Charles hat sich über Prinzessin Kates öffentliches Gesundheits-Update geäussert und sie als äussert mutig betitelt.

Jetzt hat sich auch Kates Bruder James Middleton erstmals seit der Diagnose zu Wort gemeldet. Der kleinere Bruder der Prinzessin ist in England ein bekannter Unternehmer.

James Middleton (36) hat einen emotionalen Post auf Instagram veröffentlicht. Er schreibt: «Über die Jahre haben wir gemeinsam viele Berge bestiegen. Als Familie werden wir auch diesen Berg mit euch besteigen».

Joe Biden: «Du bist mutig und wir lieben dich»

US-Präsident Joe Biden hat der britischen Prinzessin Kate (42) nach Bekanntmachung ihrer Erkrankung gute Besserung gewünscht, berichtet die Deutsche Presseagentur dpa.

Seine Frau Jill und er würden sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt anschliessen und für ihre vollständige Genesung beten, teilte Biden in der Nacht zum Samstag auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

Zuvor hatte schon seine Frau Jill Biden die Videobotschaft von Kate geteilt und gepostet: «Du bist mutig und wir lieben dich».

Kate hatte sich in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte sie in dem Video. Auf Raten ihres Ärzteteams bekomme sie nun eine präventive Chemotherapie. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gegeben.

Nur Harry und Meghan wussten von nichts

Die englische Tageszeitung «Dailymail» schreibt, dass Harry und Meghan bis Kates Videobotschaft keine Ahnung von ihrer Erkrankung hatten.

Harry und Meghan haben sich nach ihrer schockierenden Krebsdiagnose an Prinz William und Kate gewandt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben gestern Abend «privat» Kontakt mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales aufgenommen. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um einen Telefon- oder Videoanruf oder um eine Unterstützungsbotschaft handelte. Ob Harry ins Vereinigte Königreich zurückfliegen wird, ist nicht bekannt.

In den Vereinigten Staaten wurde gestern Abend behauptet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex erst zur gleichen Zeit von Kates Zustand erfuhren, als die Welt die Nachricht erhielt. Quellen sagten der «New York Post», das Paar habe «keine Ahnung» von Kates Krankheit gehabt.

