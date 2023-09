Rührende Worte von seinen Kolleg*innen

Viele seiner Kollegen und Kolleginnen standen David McCallum sehr nahe. So auch Pauley Perrette, die ihm im Mai 2010 einen Schmatzer verpasst. Nun ehrt sie den Star auf Instagram. IMAGO/MediaPunch

Der Schauspieler David McCallum, bekannt durch seine Rolle als Gerichtsmediziner in «Navy CIS», starb am Montag im Alter von 90 Jahren. Nun zollen ihm seine Schauspielkolleg*innen in den sozialen Medien Tribut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schauspieler David McCallum im Alter von 90 Jahren gestorben.

Bekannt war er vor allem durch seine langjährige Rolle als Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie «Navy CIS».

Nun zollen ihm seine Schauspielkolleg*innen mit rührenden Worten Tribut. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen pustete er seine 90 Kerzen aus. Nun informierte der Sender CBS über McCallums Tod. Der gebürtige Schotte sei am Montag im Beisein seiner Familie in einem New Yorker Krankenhaus friedlich gestorben.

Nun würdigen seine Kollegen den «Navy CIS»-Star mit rührenden Botschaften auf Instagram.

So richtet Pauley Perret dem Verstorbenen und dessen Angehörigen folgende Worte:

«Oh David.

Was für ein Leben.

Was für eine Legende.

Was für eine Reise».

Zum Schluss wünscht sie seiner Frau Katherine, den Kindern und den Enkelkindern alles Beste. In dem Post kommt auch hervor, dass Familie seine Priorität war. Zu den Worten postete sie gleich zehn Fotos, die sie Arm in Arm mit dem Schauspieler im Laufe der Jahre zeigen.

«David, was für eine grosse Ehre es war, den Bildschirm mit dir zu teilen. Deine Professionalität und Fähigkeit, jeden von uns mühelos auf eine Reise durch deine Kunst mitzunehmen, werden für immer spürbar sein. Ich werde dich vermissen, mein Freund», schreibt Schauspielkollege Wilmer Valderrama.

Emily Wickersham teilte zwei Fotos mit David McCallum in ihrer Instagram-Story. instagram.com/emilywickersham/

Auch Emily Wickersham zollte ihm in ihrer Story Tribut: «Ich hatte die Ehre, viele Jahre lang mit David zusammenzuarbeiten, und er war ein absoluter Profi und eine wahre Legende. Ich werde dich vermissen, David. Ich sende all meine Liebe an deine Familie.»

