Vier Frauen erheben in Medienberichten schwere Anschuldigungen gegen Entertainer Russell Brand. Es geht um emotionale Ausbeutung, Vergewaltigung und sexuelle Angriffe. Brand wehrt sich per Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wird von mehreren Frauen in Medienberichten schwer beschuldigt.

Bei den Vorwürfen geht es um emotionale Ausbeutung, Vergewaltigung und sexuelle Angriffe.

Russell Brand wehrt sich per Video gegen die schweren Anschuldigungen.

Der Entertainer war mit Popstar Katy Perry verheiratet. Er lernte die Sängerin 2009 lernen. 2010 heirateten sie in Indien, 14 Monate später folgte das Beziehungsaus. Katy Perry ist inzwischen mit Schauspieler Orlando Bloom liiert. Mehr anzeigen

Der britische Schauspieler und Komiker Russell Brand («Nie wieder Sex mit der Ex») soll laut Medienberichten mehrere Frauen während mehreren Jahren sexuell missbraucht haben.

Laut einer veröffentlichten Untersuchung verschiedener britischen Medien – die am Samstag publiziert wurde – werfen vier Frauen Brand vor, sie zwischen 2006 und 2013 sexuelle missbraucht zu haben.

Der 48-Jährige wies in einem Video die schweren Anschuldigungen vehement von sich.

Die Medien berichten über die Vorfälle

Eine der Frauen gab an, von Brand in einem Haus in Los Angeles vergewaltigt worden zu sein, schreibt «Sunday Times».

Eine weitere Frau sagte, sie sei von dem Hollywoodstar während einer dreimonatigen Beziehung sexuell angegriffen worden. Sie sei damals gerade erst 16 Jahre alt geworden und ging noch zur Schule.

Neben den vier Frauen mit Missbrauchsvorwürfen gaben weitere Frauen an, Russell Brand habe sie emotional ausgebeutet und missbraucht.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

