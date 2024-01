Schauspieler Russel Crowe und Helen Mirren während der Premiere des Films «State of Play» in London. (Archiv) imago stock&people

Oscar-Preisträger Russell Crowe und Helen Mirren könnten im März mit Hollywoods Spottpreis «Goldene Himbeere» für die schlechteste Leistung des Filmjahres ausgezeichnet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Verleiher der «Goldenen Himbeeren» gaben die Nominierungen für die schlechtesten Leistungen des Filmjahres bekannt.

Russell Crowe und Helen Mirren sind dieses Jahr Anwärter auf den Anti-Oscar, der am Abend vor der Oscar-Verleihung vergeben wird.

«Himbeeren»-Spitzenreiter ist der Actionfilm «The Expendables 4» mit sieben Nominierungen. Mehr anzeigen

Die Verleiher der «Goldenen Himbeeren» gaben die Nominierungen für den Anti-Oscar am Montag bekannt, eine Auszeichnung, die von den «Gewinnern» meist mit Fassung und Humor entgegengenommen wird. Dieses Jahr könnte es Oscar-Preisträger Russell Crowe und Helen Mirren treffen.

Crowe ist als «Schlechtester Schauspieler» für seine Rolle in dem Horror-Thriller «The Pope's Exorcist» nominiert, Mirren für ihre Bösewichtrolle in «Shazam! Fury of the Gods».

Auch Stars wie Vin Diesel («Fast X»), Jon Voight («Mercy»), Ana de Armas («Ghosted»), Salma Hayek («Magic Mike's Last Dance»), Jennifer Lopez («The Mother»), Michael Douglas («Ant Man & The Wasp: Quantumania» oder Megan Fox und Sylvester Stallone für «The Expendables 4» sind in den Schauspiel-Sparten im Rennen.

«Himbeeren»-Spitzenreiter ist der Actionfilm «The Expendables 4» mit sieben Nominierungen, gefolgt von den beiden Horror-Streifen «Der Exorzist – Bekenntnis» und «Winnie the Pooh: Blood and Honey» mit je fünf «Gewinn»-Chancen. Neben diesen drei Kandidaten mischen in der Top-Sparte «Schlechtester Film» auch noch «Meg 2: Die Tiefe» und «Shazam! Fury of the Gods» mit.

Die «Razzies» (kurz für Raspberry/Himbeere) sind eine Art Anti-Oscars für die jeweils schlechteste Leistung des Filmjahres. Sie werden in mehreren, teils absurden Kategorien traditionell am Abend vor der Oscar-Verleihung vergeben.

dpa/tgab