Die Verlobung fand im Disneyland statt, das Hochzeitsfoto wurde in traumhafter Kulisse auf Sardinien aufgenommen: Hollywoodstar Rebel Wilson hat ihre Partnerin Ramona Agruma geheiratet. In einem Traum ganz in Weiss.

SDA, che dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rebel Wilson hat auf Sardinien am 28. September ihre Freundin Ramona Agruma geheiratet.

Beide posteten Fotos der Hochzeit auf Instagram, die sie in weißen Kleidern am Meer zeigen.

Wilson und Agruma sind seit Februar 2023 verlobt und haben eine gemeinsame Tochter, die im November 2022 geboren wurde. Mehr anzeigen

Schöne News aus Hollywood: Rebel Wilson ist verheiratet. Die 44-jährige Schauspielerin («Pitch Perfect») postete auf Instagram ein Bild von sich und der Modedesignerin Ramona Agruma (40) in weissen Hochzeitskleidern mit einem Hinweis, dass die Hochzeit auf der italienischen Insel Sardinien am 28. September stattgefunden hat.

Auch auf Argrumas Seite findet sich der Post, Wilsons Beitrag kommentierte sie mit zwei Herzen.

Das geteilte Bild zeigt die beiden strahlend in ähnlichen Roben mit weiten Röcken und trendigem Carmen-Ausschnitt. Sie halten jeweils ein Bouquet mit weissen Blumen in den Händen und stehen am Uferrand.

Wilson und Agruma hatten im Februar 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben.

Die gebürtige Australierin hatte den Angaben nach im Disneyland um die Hand ihrer Freundin angehalten. Die beiden haben eine bald zwei Jahre alte Tochter. Wilson hatte im November 2022 verkündet, dass Royce Lillian mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen war.

Mehr Videos aus dem Ressort

Social-Media-Star // Dieses Zwergflusspferd wird gerade vom Internet gefeiert – mit einigen Folgen Moo Deng ist gerade der Star unter den tierischen Influencerinnen. Das Zwergflusspferd verzückt das Internet und lässt seine Pfleger im Khao Kheow Open Zoo in Thailand staunen. Doch es gibt auch Schattenseiten. 27.09.2024

SDA, che