«In der Schweiz wird nicht zur Schau getragen, was man hat»

Ursprünglich kommt sie aus Bayern, lebt aber seit 20 Jahren in der Schweiz: Simone kämpft um die letzte Rose beim «Golden Bachelor». Die 63-Jährige hält nichts von Dating-Apps, hofft nun, im TV die grosse Liebe zu finden.

Am 10. Dezember wird auf RTL+ die dritte Folge von «Golden Bachelor» veröffentlicht.

Kandidatin Simone ist gebürtige Bayerin, lebt aber seit 20 Jahren in der Schweiz und buhlt in der Show um das Herz von Franz Stärk.

Die Yogalehrerin schätzt an einem Mann in erster Linie Charisma, Humor, Empathie und Zuverlässigkeit.

blue News erzählt die 63-Jährige, dass sie die Schweiz nicht mehr verlassen möchte – auch der Liebe wegen nicht.

Ob sie bald zusammen mit Golden Bachelor Franz Stärk (73) den Sonnengruss am Zugersee macht? Die Deutsche Simone (63) möchte die letzte Rose bei der RTL+-Serie gewinnen, ist Yogalehrerin und lebt seit 20 Jahren in der Schweiz. «Mich hat damals die Liebe zuerst nach Lugano, dann nach Zug gebracht.»

Inzwischen habe sie sich so sehr in die Schweiz und die Menschen hier verliebt, dass sie auch geblieben ist, nachdem die Liebe erloschen ist. Daher könne sie sich auch nicht mehr vorstellen, hier wegzugehen, wie sie blue News verrät.

Simone, die sich auch Mona nennt, meint: «Ich bin hier inzwischen tief verwurzelt und liebe die Schweiz – also nein, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, für die Liebe wieder nach Deutschland zu ziehen.» Doch sollte die Liebe gross genug sein, lasse sich sicher eine Lösung finden.

An der Schweiz schätzt die gebürtige Bayerin vor allem, dass hier «nicht zur Schau getragen wird, was man hat oder wer man ist», und die «respektvolle sowie zurückhaltende Art der Menschen». Simone findet: «Die Schweiz ist einfach wunderschön.» Sogar Kuhglocken-Gebimmel hat die Bayerin, die sich als Schweizerin identifiziert, liebgewonnen, und Raclette isst sie lieber als Fondue.

«Datingplattformen waren allerdings eher abschreckend»

Dass sie die Liebe im TV sucht, sei zu Beginn nicht bei allen in ihrem Umfeld gut angekommen. «Meine Söhne waren erst geschockt, mein Freundeskreis begeistert», so Simone. Letzten Endes sei sie aber von allen Seiten für ihren Mut, die Liebe in der Öffentlichkeit zu suchen, «gefeiert» worden.

«Wie wahrscheinlich viele andere war auch ich schon auf diversen Datingplattformen. Das war allerdings eher abschreckend und ist seit langer Zeit nichts mehr für mich», befindet die 63-Jährige.

Mit der Erkenntnis, dass Liebe immer passieren kann, also auch in so einem «niveauvollen Format» wie dem «Golden Bachelor», sei für sie der Grund, warum sie sich nun vor der Kamera auf die Suche danach macht.

Wie Simone Frank Stärk findet? «Er ist ein sehr attraktiver, sportlicher Mann mit einer tollen Haarpracht.»

«Privilegiert», einzige Kandidatin aus der Schweiz zu sein

Zu Beginn der Show sind es 18 Kandidatinnen, die um den «Golden Bachelor» buhlen. Dass es da hin und wieder zu Anspannungen kommen kann, ist kein Geheimnis. Doch: «Es war eine gelungene Zusammenstellung der Kandidatinnen, wir haben uns trotz aller Unterschiede unfassbar gut verstanden.» Die «Mädels» hätten «unglaublich viel Spass» miteinander gehabt.

Simone fühlt sich «privilegiert», als einzige Teilnehmerin aus der Schweiz dabei sein zu dürfen. Eine Schweizer Version wäre in ihren Augen «wunderbar».

«Menschen mit Lebensexpertise, die auch noch die Liebe suchen – das ist doch das Gesamtpaket für niveauvolles, interessantes Fernsehen», fasst sie das Format zusammen. Simone ist überzeugt, dass Liebe kein Alter kennt und Menschen ein Leben lang Sehnsucht nach der wahren Liebe haben. «Ich denke, das bleibt so bis zum Schluss.»

Koffer packen, Yoga und Herzklopfen als Vorbereitung

Wenn sie ihrem jüngeren Ich heute einen Datingratschlag geben könnte, dann diesen hier: «Geh beruhigt den Weg des Herzens, denn auch die Lektionen der Liebe werden dich bereichern.»

Welche Lektionen Simone wohl auf der Reise «Golden Bachelor» bereichern werden? Auf jeden Fall wünscht sie sich «einen Herzensmenschen an meiner Seite».

Generell suche sie einen Mann mit Charisma, Humor, Empathie und Zuverlässigkeit. «Er sollte auch mein bester Freund und Vertrauter sein.»

Um sich auf ihre Teilnahme beim «Golden Bachelor» vorzubereiten, hat sich Simone vor allem mit Kofferpacken, Yoga und ganz viel Herzklopfen beschäftigt.

