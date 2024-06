Bachelorette Larissa und Gewinner Alessio: «Wir haben einander nichts mehr zu sagen» Seit kurzer Zeit ist klar: Bachelorette Larissa Hodgson hat sich für Alessio entschieden. Die beiden sind kein Paar und verstehen sich nicht mehr. Was dahinter steckt, erfährst du im Video. 11.06.2024

Von Adrian Kammer und Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 8. April hat Larissa Hodgson in der zehnten Staffel «Die Bachelorette» in Südafrika die Rosen.

Im Finale standen zwei Männer aus dem Aargau – Alessio aus Schupfart und Lars aus Othmarsingen.

Nun steht der Gewinner der zehnten Staffel fest: Larissa hat sich für Alessio entschieden.

Anders als sonst, verstehen sich die beiden nicht mehr, können nicht einmal mehr gemeinsam in einem Raum sein. Mehr anzeigen

Am 8. April startete die 10. Staffel von «Die Bachelorette». Die Bernerin und Mutter eines deijährigen Kindes Larissa Hodgson wagte das Abenteuer und suchte ihren Traummann.

Das ist ihr Auserwählter

Nun ist es so weit – nach zwei wunderschönen Dreamdates musste sich die Bernerin zwischen den zwei verbliebenen Männer, Alessio und Lars, entscheiden. Ihre Wahl fiel auf Alessio aus Schupfart.

Schon in der gestrigen Reunion-Folge war deutlich zu sehen, dass Larissa und Alessio kein gutes Verhältnis mehr miteinander haben. Sie waren zwar noch gemeinsam auf einem Sofa – doch die Anspannung zwischen den beiden war nicht zu übersehen.

Beide kamen verliebt von Südafrika zurück, doch dann wendete sich das Blatt. Alessio soll Larissa anscheinend diverse Dinge verboten haben, kein Verständnis für Ihre Situation und dazu noch eine andere geküsst haben.

Alessio streitet den Betrug bis heute ab. Was er jedoch zugibt ist, dieser Frau seinen Ring gegeben zu haben – nun ja, sie hat ihn anscheinend einfach genommen und nicht zurückgegeben.

Als wäre all das nicht schon genug, soll Larissa ein Cartier-Armband von Alessio zu Hause haben. Dieser drohte Larissa mit einer Anzeige, falls sie es ihm nicht zurückgeben würde.

Heute können sie sich nicht mehr riechen

Als wir Alessio und Larissa zum gemeinsamen Interview treffen wollten, kam alles anders als gedacht. Wir durften die beiden zwar interviewen, jedoch nicht gemeinsam. Beide befanden sich in einem separaten Raum.

Was also seit der Reunion-Folge passiert ist, wie sie zueinander stehen und ob neue Partner im Spiel sind, erfährst du in unserem Video.

