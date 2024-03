Schauspielerin Uschi Glas wird in TV-Sendung unterbrochen

Kritisch01 Es wird ein Riesentamtam um das Wort "N****"" gemacht. Früher war das Wort ganz normal. Wenn Uschi Glas nun wörtlich erwähnt, wie sie früher tituliert wurde, so finde ich, dass man das heute noch genau so erwähnen darf.

Denianer Bitte Umfrage starten: Ist das Wort N.... so schlimm oder sind wir nicht mehr ganz ok?

Colorless-Ratificati Denianer Eine Umfrage um festzustellen, dass letzteres unumkehrbar zutrifft?

Plingompep63 Das N-Wort....Ei ei ei sehr schlimm!

Helvi Wenn man Sie so genannt hat dann darf Sie das doch auch so sagen.

PWaldner Übetriebene Reaktion. Klar - das sogenannte N-Wort (diese Bezeichnung alleine ist lächerlich) sollte man nicht mehr verwenden. Aber in dem von Uschi Glas beschriebenen Zusammenhang ist es sinngemäss treffend: Es beschreibt nicht die Diskriminierung schwarzer Menschen sondern ihre eigene, wegen ihrer Religion.

Kommt dazu, dass man vielleicht die (jungen) Menschen aufklären sollte (besonder die schwarzen), woher das Wort kommt; dass in der "Mutter" vieler Sprachen - Latein - "Nigreos" einfach nur "Schwarz" bedeutet. Darum halt auch heute noch auf Spanisch "Negro" oder Rumänisch "Negru".

Fazit: Es kommt auch (!) auf den Zusammenhang an, in dem das "falsche" Wort verwendet wird.

Colorless-Ratificati PWaldner Nächstens werden dann vermutlich die spanische und rumänische Sprache umgeschrieben werden müssen!

Tourist Der Begriff ist abwertend und wir sollten ihn nicht mehr verwenden, im Kontext ist es aber nachzuvollziehen.

Interessant ist, dass sich niemand über den "black Friday" aufregt. Damals wurden schwarze Menschen auf dem Markt an diesem Tag verkauft...

Smiley200199 Haben wir auf der Welt keine anderen Probleme? Wir sangen damals in der Schule noch das Lied "zehn kleine N...." und es hat niemanden verletzt oder gestört. Heute mit dem ganzen Gender- und Woke Wahnsinn muss man sich schon fragen, wohin das mit u.nserer Gesellschaft noch führen soll

Colorless-Ratificati Smiley200199 Nicht mehr fragen, sich nur noch wundern.

Margaux65 Was wurde da falsch verstanden? Frau Glas sprach von sich selbst,sie wurde so genannt,weil sie eine dunklere Hautfarbe hat. Früher wurde das N Wort benutzt.

chris63 Die Ureinwohner in Australien haben uns immer "Whitebreads" genannt...

Ist das jetzt auch Diskriminierung?

Gapeiwior77 Hier wird ziemlich übertrieben... Wenn man die Sendung gesehen hat, war da nichts gross Spezielles dran resp das waren ganz andere Zeiten. Uschi Glas erzählt über ihre Vergangenheit - that's it!

madag5 Die Deutschen: Weltmeister im Heucheln.Dicht gefolgt von Vize-Weltmeister Schweiz, genauer Deutschschweiz. Es lebe der neue Mief aus Gender und Woke.

NichtAllesIstWurst Wokness bis zum bitteren Ende! Öffentliche Fernseh- und Rundfunkanstalten an oberster Stelle, da ist niemand überrascht!

Alexandra69 Gegensätze gab es schon immer auf dieser Erde. Noch nie waren sie aber so ausgeprägt und vielfältig wie heute.

-Habe selber dunkelhäutige Kollegen, wenn sie an der Haustüre klingeln und ich öffne, sage ich oft; da sehe ich aber schwarz. Sie lachen und amüsieren sich darüber und wissen ganz genau, dass wir sie keineswegs als weniger betrachten, nein wir hiesige gehen sogar ins Solarium um etwas dunkler zu sein.

-Mohrenkopf nein, warum denn Bauernbratwurst

- Sonntage heiligen, Kirchengeläute, Abends aber beinahe nur Krimi

-Mann soll nicht töten, wäre ja ein Eingriff in die Persönlichkeit, Abtreibung aber dagegen schon.

-Umweltschutz, Klima, aber stetige Werbung fürs reisen und fliegen.

usw.

Chel3Sey69 Ähnlich ist es mir ergangen, als ich meinen französisch/englischen Freunden eine Geschichte erzählte von dem afrikanischen Land Niger und das Wort NIger auf deutsch als Niger aussprach. Diese schauten mich verblüfft an und meinten, das darfst du nicht sagen, das Land heisst "Nischer". Naja ....

Die Asiaten bezeichnen uns Europäer "Long Noses", sollten wir da protestieren??

:-)

Colorless-Ratificati Grassierende Verblödung ist die grösste Pandemie der gegenwärtigen Zeitepoche.

Flauchetzau20 Es wäre gut,wenn dieser Woke-Wahnsinn bald aufhören würde!

Dumeufle9 Haben wir auf der Welt keine anderen Probleme,als die Farben der Menschen !

Ein Schwarzer ist schwarz,ein Roter rot,ein Weisser weiss und ein Gelber halt gelb ,und ein Mohrenkopf etwas zum essen !

Was hat es mit Diskriminierung zu tun,wenn ich z.B. Schwarzer sage ?

Ich fühle mich auch nicht beleidigt,wenn mir ein Schwarzer Weisser sagt,obwohl dies in umgekehrten Sinn ,auch eine Diskriminierung ist !

Man muss nur schauen,was für Leute (und Parteien) diese ganzen Diskusionen über solche Probleme,nicht nur über die Farben der Menschen,initiiert haben,wird einem vieles klarer!Mit irgend etwas müssen sie sich halt profilieren!