Schwangere Influencerin fliegt 13'000 Kilometer für Kaviar

Linda Andrade liebt ihr Luxusleben in Dubai. Geld ausgeben ist ihr Hobby. Jetzt ist die Influencerin im neunten Monat schwanger und von Dubai nach Las Vegas geflogen, um Wagyu-Beef und Kaviar zu essen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Jordanierin Linda Andrade bezeichnet sich als Luxus-Influencerin und ist in der TV-Serie «The Original Dubai Housewives» zu sehen.

Die Frau eines Kryptohändlers hat ein Hobby: Geld ausgeben. Ihr poshes Leben stellt sie gerne auf ihrem Instagram-Account zur Schau.

Nun ist sie im 9. Monat schwanger von Dubai nach Las Vegas geflogen, um das weltbeste Wagyu-Beef und Kaviar zu essen.

Der weite Flug und der Kaviar sind für eine Hochschwangere aber problematisch. Mehr anzeigen

Luxus-Influencerin Linda Andrade mag es, mit ihrem Leben zu protzen. Andrades Mann ist Krypto-Unternehmer Ricky Andrade (28).

Die Influencerin und ihr Mann sind bald zu dritt. Das Paar erwartet Nachwuchs, Linda Andrade ist im neunten Monat schwanger.

Die Vorfreude ist gross – und da lässt sich eine echte Luxus-Influencerin beim Kauf eines Kinderwagens nicht lumpen.

Ein Dior-Kinderwagen hat sich die Posh-Influencerin gekauft und schreibt dazu auf Instagram: «If you adore her, dior her baby», auf Deutsch etwa: «Wenn du sie anbetest, dior her», schreibt sie zum Kauf.

Stolz präsentiert die 24-Jährige dazu ihren kugelrunden Bauch und lächelt für ihre 29'300 Follower*innen in die Kamera.

Teure Designer-Kinderwagen und Klamotten sind Linda Andrade nicht genug. Jetzt ist die Influencerin für ihre Schwangerschaftsgelüste weit gereist, schreibt «20min.ch».

Genauer gesagt ist sie 13'116 Kilometer weit geflogen. Andrade ist von Dubai nach Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geflogen. Der Grund? Dort gibts das weltbeste Wagyu-Beef und den exklusivsten Kaviar.

Luxusreise nach Las Vegas doppelt problematisch

Die Influencerin freut sich über den Luxus-Ess-Trip noch auf Instagram und schreibt: «Obwohl ich im neunten Monat schwanger bin, musste mich mein Mann nach Vegas fliegen, weil es dort das beste A5 Wagyu gibt.»

Linda Andrades Flug nach Las Vegas ist für eine Schwangere im neunten Monat problematisch. Die meisten Airlines empfehlen Schwangeren ab der 28. Woche mit ärztlicher Bescheinigung an Bord zu gehen und lassen Flüge bis zur 36. Schwangerschaftswoche zu.

Später kommt auf Andrades Las-Vegas-Reise eine weitere Gluscht dazu. Sie postet: «Ich weiss nicht, ob es sicher ist, Kaviar zu essen, aber wisst ihr was? Es ist so lecker, verurteilt mich nicht.»

Kaviar ist in der Schwangerschaft auf jeden Fall mit Vorsicht zu geniessen. Echter Kaviar sind die Fischeier des Störs. In der Regel werden diese nur leicht gesalzen vor dem Verzehr. Roher Fisch ist jedoch für Schwangere wegen der Gefahr einer Listerien-Infektion tabu, schreibt «Focus.de» im Artikel «Kaviar in der Schwangerschaft: Das sollten Sie beachten».

