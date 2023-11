Influencerin Healthy Mandy über den Tod ihres Babys Rio

«Wir sind wieder schwanger», verkündet das Influencer-Paar Healthy Mandy und Fitness-Oskar im vergangenen September auf Instagram. Bild: Screenshot Instagram

Im Dezember 2022 musste das Influencer-Paar Healthy Mandy und Fitness-Oskar den Tod von ihrem Baby Rio verkraften. Jetzt spricht die 29-Jährige in einer TV-Sendung über die bisher schwerste Zeit ihres Lebens.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das deutsche Influencer-Paar Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz, besser bekannt als Healthy Mandy und Fitness-Oskar, verlor im Dezember 2022 ihr viereinhalb Monate alten Sohn Rio.

Rio litt an der sehr seltenen Immunkrankheit namens IPEX-Syndrom.

In der TV-Sendung «Deep und deutlich» erzählt die 29-jährige Influencerin, die mittlerweile wieder schwanger ist, über das Leben und den Tod ihres Sohnes. Mehr anzeigen

Healthy Mandy und Fitness-Oskar, die bürgerlich Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz heissen, begeistern auf Instagram die Fans meist mit ihrer fröhlichen Art.

Das deutsche Influencer-Paar lernte sich vor fünf Jahren kennen und lieben. Bereits kurz darauf träumen die beiden davon, eine Familie zu gründen.

Der Weg dorthin sollte sich als äusserst kompliziert erweisen. Als Healthy Mandy und Fitness-Oskar ihre Hoffnung bereits aufgegeben hatten, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, klappt es doch noch.

Im Juli 2022 kam Sohn Rio auf die Welt.

Kurz nach seiner Geburt die nächste Hiobsbotschaft: Der Bub leidet an der sehr seltenen Immunkrankheit, dem IPEX-Syndrom. Einer Erkrankung, die mit einer hohen Sterblichkeit verbunden ist.

Rio stirbt im Alter von nur viereinhalb Monaten

Der frühe Tod des eigenen Kindes ist das Schlimmste, was Eltern widerfahren kann. Für das Influencer-Paar wird dieser Albtraum leider wahr.

Am 9. Dezember 2022 stirbt Rio nach 143 Tagen im Spital im Alter von nur viereinhalb Monaten.

Das alles ist einem Jahr passiert – doch der Schmerz begleitet das Paar, welches mittlerweile wieder ein Kind erwartet, nach wie vor. In der TV-Sendung «Deep und deutlich» erzählt die 29-jährige Influencerin über das Leben und den Tod ihres Sohnes Rios.

Healthy Mandy erinnert sich an den Tag, an dem ihr die Ärzte mitteilten, dass sie sich demnächst von Rio für immer verabschieden müsse: «Dann hiess es nur: Es gibt keine Heilung mehr. Wir können nichts mehr für ihren Sohn tun.»

Danach sei sie vom medizinischen Personal gefragt worden, was ihr Wunsch sei. «Meine Antwort war», so Healthy Mandy, «ich möchte nicht, dass Rio leidet. Danach stand fest, dass wir die Geräte abstellen mussten.»

Die Situation sei unerträglich gewesen. «Mein Mann und ich wollten einfach nur weglaufen», erzählt Healthy Mandy, die während der TV-Sendung «Deep und deutlich» immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hat.

«Wir wollten es nicht wahrhaben. Wir dachten, es ist ein ganz, ganz schlimmer Albtraum.»

Mandy Healthy: «Ein unvollkommenes Leben»

Der frühe Tod ihres Kindes, sagt Healthy Mandy, werde sie für den Rest ihres Lebens begleiten. «Ein unvollkommenes Leben», wie sie es nennt, «wo einfach der wichtigste Teil fehlt.»

Die Influencerin glaubt, dass sie diesen Schicksalsschlag nie werde verarbeiten könne. «Es gibt Momente, in denen man versucht zu leben. Egal, was wir machen. Egal, wo wir sind. Er fehlt immer. Man wird einfach ins kalte Wasser geworfen und muss lernen ein Leben zu leben, das nie wieder vollkommen sein wird.»

Dass das Leben aber trotzdem weitergeht, so schwer vorstellbar es in manchen Momenten auch ist, beweist das deutsche Influencer-Paar gleich selbst. Healthy Mandy und Fitness-Oskar haben ihren Kindertraum bis heute nicht aufgegeben.

Im vergangenen September haben die beiden dann good news für ihre Follower*innen auf Instagram: «Wir sind wieder schwanger», melden Healthy Mandy und Fitness-Oskar.

Mandy Healthy: «Rio wird immer fehlen»

Die Influencerin ist dank einer künstlichen Befruchtung in einer Kinderwunschklinik in der Türkei wieder schwanger geworden. Das Paar entschied sich für diesen Weg, damit sein zweites Kind nicht auch an der seltenen Krankheit leiden wird.

«Unser zweite Kind wird aber niemals ein Ersatz für Rio sein», sagt Mandy Healthy in TV-Sendung «Deep und deutlich».

«Rio wird immer fehlen.»

Aber der Wunsch nach einem Baby und der Aufgabe, als Mama und Papa zu funktionieren, sei trotz des Todes ihres ersten Sohnes geblieben. «Unser Licht war, nochmals ein kleines Wunder auf die Welt zu bringen.»

Am 25. November erzählt Influencerin Healthy Mandy in der NDR-Sendung «Deep und deutlich» über das Leben und den Tod von ihrem Sohn Rio. Die Sendung ist bereits jetzt in der Mediathek abrufbar.

Mehr Videos aus dem Ressort