Kinder der 1960er- und 1970er-Jahre waren mit seinem Werk bestens vertraut – dank der Sendung «Das Spielhaus». Nun ist der Künstler Ted Scapa im Alter von 92 Jahren gestorben.

Der Schweizer Künstler Ted Scapa ist gestorben. Das bestätigte die Familie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Zuerst hatte der «Blick» darüber berichtet.

Scapa wurde 1931 in Amsterdam geboren. Einem breiten Publikum bekannt wurde der Illustrator durch die Kindersendung «Das Spielhaus» im Schweizer Fernsehen in den 1960er- und 1970er-Jahren.

Zahlreiche Kinderbücher und Cartoonsammlungen

Als Cartoonist zeichnete Scapa jahrelang für die internationale Presse und veröffentlichte zahlreiche Kinderbücher und Cartoonsammlungen. Meistens kreiert Scapa zu einem Thema eine Reihe von Bildern.

Scapa wohnte jahrelang in Vallamand VD am Murtensee. Seit Februar 2021 lebte der Künstler in einer Berner Altersresidenz. Er wurde 92 Jahre alt.

