Schweizer Schauspielerin Isabella Schmid trauert um Lebenspartner

Schauspielerin Isabella Schmid in einer Aufnahme vom Sommer 2021. Stephan Pick

Schicksalsschlag für die Schweizer Schauspielerin Isabella Schmid: Sie verliert ihren Lebenspartner mit 58 Jahren. Auf Instagram teilt sie die traurige Nachricht mit.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Schauspielerin Isabella Schmid trauert in einem emotionalen Post auf Instagram um ihren Lebensgefährten Urs Gantner.

Der Fotograf ist mit 58 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Das berichtet eine Schweizer Tageszeitung. Mehr anzeigen

Die Schweizer Schauspielerin Isabella Schmid kennt man aus vielen TV-Filmen und auch aus Kinoproduktionen. So spielte sie in Serien wie «Polizeiruf 110» und der ZDF-Telenovela «Lena» mit. Im Kinofilm «Mama Moll» aus dem Jahr 2018 war sie an der Seite von Stefan Kurt zu sehen.

Ein Schicksalsschlag trifft die 53-Jährige Schauspielerin. Ihr Lebenspartner Urs Gantner ist gestorben, wie «Blick.ch», heute Donnerstag, 9. Mai, schreibt.

Isabella Schmid trauert auf Instagram um Urs Gantner. Sie schreibt: «Ich weiss nicht, wie es ohne dich weitergehen soll. Ich liebe dich».

Der Fotograf Urs Gantner wurde 58 Jahre alt. Woran er gestorben ist, bleibt offen.

Schmid und Gantner: Die Fotografie als gemeinsame Leidenschaft

Isabella Schmid und Urs Gantner waren seit 2018 ein Paar. Die Schauspielerin entdeckte ihre Passion fürs Fotografieren durch ihren Fotografen-Freund, erzählte sie in einem Interview mit dem Magazin «Glückspost» 2021: «Urs arbeitet auch hauptsächlich mit Analogkamera», erzählte sie und doppelte nach: «Da muss man sich überlegen, welche Aufnahmen man macht, der Film hat nur 36 Bilder. Ich kann nicht wie bei Digitalkameras hundert Mal das gleiche Sujet ablichten und am Schluss das beste Foto wählen.»

Wo die Liebesgeschichte zwischen der Schauspielerin und dem Fotografen entstand, hat Isabella Schmid für sich behalten: «Es geschah auf natürliche Weise. Urs ist quasi bio.»

Damit deutete Schmid an, dass sie Gantner nicht auf einer Onlinedating-Plattform kennengelernt hat. Gantner hielt sich lieber im Hintergrund, er überliess ihr die Auftritte in der Öffentlichkeit.

Urs Gantner fotografierte Stars wie Tina Turner, Ronan Keating oder Günther Netzer.

Mehr Videos aus dem Ressort