Selena Gomez ist stolz auf ihren neuen Körper

Selena Gomez sieht nicht mehr so aus wie früher. Damit hat die Sängerin aber ihren Frieden geschlossen. Auf Instagram teilt der Pop-Star ein starkes Statement in Sachen «Bodypositivity».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Selena Gomez ist seit ihrer Kindheit im Fokus der Öffentlichkeit.

Die 31-Jährige kämpfte deswegen mit ihrer psychischen und körperlichen Gesundheit.

Fiese Kommentare zu ihrem Gewicht zogen die Sängerin herunter – nun macht sie damit Schluss und setzt ein Zeichen für Bodypositivity. Mehr anzeigen

Die 31-jährige Selena Gomez war schon in Kinderschuhen der Öffentlichkeit ausgesetzt. Unter den wachsamen Augen von Millionen Menschen wuchs sie langsam heran – ihre Anfänge hatte sie bei Disney, heute ist sie eine erfolgreiche Sängerin. Auch gehört Gomez auf Instagram zu den meistgefolgten Menschen überhaupt. Sie hat 429 Millionen Fans auf der Plattform.

Wegen der unaufhörlichen Medienpräsenz, wegen ihres Gewichts, wegen ihrer Beziehungen – sie war unter anderem mit Justin Bieber (29) liiert – haderte die junge Frau mit ihrer psychischen Gesundheit. Nun scheint sie einen grossen Schritt vorwärtsgemacht zu haben: Sie kann endlich zu ihrem Körper stehen, ist zufrieden damit.

Dabei konnte sie nicht viel gegen ihre Gewichtsschwankungen machen, ihre Autoimmunkrankheit Lupus erschwert ihr das Unterfangen immens.

Selbstbewussteres Auftreten

Fiese Kommentare im Internet hätten ihr das Leben zusätzlich schwer gemacht. Doch Gomez kann damit immer besser umgehen. So hat sie im vergangenen Jahr die ungefragten Aussagen zu ihrem Aussehen, ihrer Gewichtszunahme, selbstbewusst abgetan: «Ich bin im Moment ein bisschen dick, weil ich die Feiertage genossen habe.»

Sie blickte auf Instagram zurück. In einer Story zeigte die Sängerin ein Bild von sich, das vor ein paar Jahren aufgenommen worden ist: Sie ist schlank im Zebra-Bikini zu sehen. Dazu schrieb sie: «Ich werde nie mehr so aussehen.»

Keine Zweifel mehr

Und im nächsten Schnappschuss steigt eine kurvige Selena gerade aus dem Wasser, auf das Deck einer Jacht. Ihr Kommentar dazu: «Ich bin nicht perfekt, aber ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin. Manchmal vergesse ich, dass es okay ist, ich zu sein.»

Eine Nachricht, die von einer neuen Reife zeugt. Wer sich auf Social Media präsentiert, der wird auch Menschen anziehen, die missgünstig sind. Doch nun scheint es so, dass die Sängerin deswegen nicht mehr an ihrem Selbstbild zweifeln will.

