Bundesbehörden in der vorübergehend gesperrten Strasse vor Sean «Diddy» Combs' Anwesen in Los Angeles. (25. März 2024) Keystone/EPA/Caroline Brehman

Sean «Diddy» Combs ist eine Instanz in der Hip-Hop-Welt. Nun haben US-Ermittler Häuser des Rappers in Kalifornien und Florida durchsucht. Ihm wird sexuelle Gewalt vorgeworfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Ermittler haben Häuser des Rappers Sean «Diddy» Combs («Bad Boy for Life», «I'll Be Missing You») in Kalifornien und Florida durchsucht.

Der dreimalige Grammy-Gewinner Combs, der früher unter dem Namen Puff Daddy bekannt war, gehört zu den einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten.

Die Polizeiaktion stand in Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Bundesbehörden in New York zum Straftatbestand des Sexhandels.

In den vergangenen Monaten waren mehrere Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen ihn öffentlich geworden. Mehr anzeigen

US-Ermittler haben am Montag (Ortszeit) zwei Immobilien des Rappers Sean «Diddy» Combs in Los Angeles (Bundesstaat Kalifornien) und Miami (Florida) durchsucht. Die Polizeiaktion stand in Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Bundesbehörden in New York zum Straftatbestand des Sexhandels. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Ermittlerkreisen.

Die Ermittlungsbehörde Homeland Security Investigations (HSI) teilte mit, dass man «Strafverfolgungsmassnahmen als Teil einer laufenden Untersuchung» ausgeführt habe, an denen Bundespolizisten in Los Angeles und Miami beteiligt gewesen seien.

Der dreimalige Grammy-Gewinner Combs, der früher unter dem Namen Puff Daddy bekannt war, gehört zu den einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten. In den vergangenen Monaten waren mehrere Klagen wegen sexueller Übergriffe gegen ihn öffentlich geworden. Im Februar behauptete ein Musikproduzent in einer Klage, Combs habe ihn gezwungen, Prostituierte anzusprechen und ihn unter Druck gesetzt, Sex mit ihnen zu haben. Combs' Anwalt Shawn Holley sagte zu diesen Vorwürfen: «Wir haben überwältigende, unbestreitbare Beweise, dass seine Behauptungen komplett gelogen sind.»

Die Ex-Freundin des 54-Jährigen, die R&B-Sängerin Cassie, verklagte Combs im November wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung. In der Klage hiess es, er habe sie gezwungen, Sex mit männlichen Prostituierten zu haben, während er sie dabei gefilmt habe. Die Klage wurde am Tag nach ihrer Einreichung beigelegt. Eine weitere Frau behauptete, Combs habe sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt. Damals sei sie 17 gewesen.

dpa