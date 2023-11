Sharon Stone: «Er holte sein Ding vor mir raus»

«Der Mann kam direkt auf mich zu und sagte: ‹Aber zuerst ...› – und er holte seinen Penis direkt vor meinem Gesicht raus»: Schauspielerin Sharon Stone wurde von einem Studioboss sexuell belästigt. Bild: Massimo Percossi

Sharon Stone spricht zum ersten Mal darüber, wie sie zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere von einem Studioboss sexuell belästigt wurde. Ein schockierender Moment, den sie nun in einem Podcast öffentlich macht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sharon Stone berichtet im Podcast «Let’s Talk Off Camera» von einem sexuellen Übergriff.

Während einer Unterredung im Büro habe ein ehemaliger Sony-Boss plötzlich «sein Ding» vor ihr ausgepackt.

«Das war nicht die letzte von vielen seltsamen Erfahrungen dieser Art in meiner Karriere», so die 65-jährige Schauspielerin. Mehr anzeigen

Das Leben von Sharon Stone, die 1992 mit dem Erotik-Thriller «Basic Instinct» weltweit bekannt wurde, ist seit Jahren von Schicksalsschlägen geprägt.

Die Schauspielerin hat jedoch mehrfach bewiesen, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt. Nun berichtet die 65-Jährige im Podcast «Let’s Talk Off Camera» über einen sexuellen Übergriff.

Im Interview mit Kelly Ripa beschreibt Sharon Stone, was sie vor gut 40 Jahren erlebt hat, und wie der Vorfall sie «hysterisch» machte. Die in Meadville, Pennsylvania, geborene Schauspielerin lebte damals bereits in Los Angeles.

Sharon Stone: «Es waren diese niedrigen, riesigen Sofas»

«Ich wurde zu Sony bestellt und trug mein bestes Outfit», erzählt Stone mit tränenerstickter Stimme im Podcast.

Und weiter: «Ich erinnere mich noch genau daran, denn wenn man jung ist, hat man nur dieses einzige gute Outfit, und das ist dann etwas ganz Besonderes, weil es einen alles gekostet hat, was man hat.»

Sie seit total aufgeregt gewesen, den damaligen Chef von Sony zu treffen, so die Schauspielerin. «Es war in den 80er-Jahren, und die Couch stand praktisch auf dem Boden», beschreibt sie die Szene. «Es waren diese sehr niedrigen, riesigen Sofas.»

Beim Hinsetzen im Büro des Ex-Sony-Chefs, dessen Namen Stone nicht nennt, seien ihre Knies bis zum Hals gegangen. «Weil ich gross bin, sah es aus, als sässe ich mit gespreizten Beinen auf der Couch.»

Sharon Stone: «Er holte seinen Penis direkt vor mir heraus»

Derweil sei das hohe Tier in seinem Büro auf- und abgegangen, bis er irgendwann sagte: «Oh, es stimmt, was man über dich sagt, du bist die Schönste. Wir haben seit Jahrzehnten niemanden mehr wie dich gesehen. Alle reden über dich. Schau dich an, du bist die Wortgewandteste. Du bist so klug und schön, und diese Haare …»

Dann kam der Moment, den Sharon Stone nicht mehr vergessen wird: «Der Mann kam auf mich zu und sagte: ‹Aber zuerst ...› – und er holte seinen Penis direkt vor meinem Gesicht heraus.»

Sie sei damals völlig perplex gewesen und habe vor lauter Schreck gleichzeitig zu lachen und zu weinen begonnen, so die Schauspielerin. «Ich konnte nicht mehr aufhören, weil ich hysterisch wurde.»

«Ich konnte diese Geschichte nicht früher erzählen»

Irgendwann habe der Mann «sein Ding» wieder eingesteckt und sei gegangen, derweil Sharon Stone einfach wie angewurzelt auf dem Sofa sitzen blieb.

Irgendwann sei eine Sekretärin gekommen und habe sie hinausgeführt. «Das war nicht die letzte von vielen seltsamen Erfahrungen dieser Art in meiner Karriere.»

Auf die Frage von Podcasterin Kelly Ripa, weshalb sie erst heute über diesen sexuellen Übergriff rede, sagt Sharon Stone: «Ich konnte diese Geschichte einfach nicht früher erzählen. Es gab keine Möglichkeit, dass mir jemand zuhören und mich jemals wieder einstellen würde.»

Die Namen der Männer, die sie im Laufe ihrer Karriere belästigt haben, will die Schauspielerin ausdrücklich nicht nennen. «Weil das eine sinnlose Übung ist», so Stone. «Sie wissen sehr gut, wer sie sind.»

