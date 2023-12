Shawne Fielding: «Ich bin dankbar am Leben zu sein»

Shawne Fielding, hier auf dem Roten Teppich bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2019, wurde brutal zusammengeschlagen. Sie postete Bilder ihrer Verletzungen auf Instagram. imago images/Eventpress

Kein schönes Weihnachtsfest für Shawne Fiedling. Sie wurde brutal in einem Uber überfallen. Auf Instagram postete sie Bilder von ihren Verletzungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shawne Fiedling wurde brutal in ihrem Uber überfallen und dabei verletzt.

Auf Instagram zeigt sie das Ausmass ihrer Verletzungen.

Sie sei dankbar dafür am Leben zu sein. Mehr anzeigen

Shawne Fielding erlebte alles andere als ein schönes Weihnachtsfest. Die Schauspielerin und Society-Lady wurde in einem Uber – einer Art Taxi-Service – angegriffen. Das schreibt sie auf Instagram.

Ihre Worte: «Heiligabend mit der Unterstützung meiner Familie und Freunde. Ich wurde gestern in einem Uber brutal angegriffen und für tot gehalten.» Und weiter: «Jeder Knöchel an meiner rechten Hand ist genäht. Ich bin dankbar für das Weihnachtswunder, am Leben zu sein. Bitte sagt den Menschen jeden Tag, wie sehr ihr sie liebt.»

Sie dankt dem Weihnachtsmann oder «was auch immer mir die Kraft zum Kämpfen gegeben hat.» Der Überfall sei am helllichten Tag geschehen. Und sie schreibt: «Ich hatte keine Einkaufstüten dabei, war aber alleine.»

Die Bilder, die sie dazu veröffentlicht, zeigen Fielding im Kreise ihrer Liebsten. Auf ihrem Gesicht sind die Wunden deutlich zu erkennen, zudem trägt sie ein grosses Pflaster auf der Stirn. Auf einem weiteren Bild zeigt sie einen ihrer genähten Knöchel am Finger.

«Gott sei Dank bist du ok»

Weiter ins Details geht Shawne Fielding in ihrem Post nicht. Sie gibt als Ort des Geschehens Dallas an.

Unter ihrem Beitrag häufen sich die guten Wünsche ihrer Freunde und Fans. So lautet ein Kommentar: «Gott sei dank bist du ok. Du bist so eine Kämpferin.» In einem weiteren Beitrag heisst es: «Zum Glück hast du gekämpft und überlebt. Was für eine schreckliche Geschichte. Wir lieben dich und werde schnell wieder gesund.» Und: «Ich hoffe, du hast bereits die Polizei kontaktiert (...) – trotzdem: Frohe Weihnachten.»

