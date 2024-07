Mama Angelina Jolie mit Shiloh an einer Filmpremiere in Rom im Oktober 2024. imago images/ZUMA Wire

Shiloh Jolie-Pitt wollte mit dem Antrag auf Namensänderung die Bande zu ihrem berühmten Papa Brad Pitt schnellstmöglich kappen. Das Gericht hat die Prüfung des Antrags nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shiloh Jolie-Pitt hat an ihrem 18. Geburtstag die offizielle Namensänderung zu Shiloh Jolie beantragt, um sich von ihrem Vater Brad Pitt zu distanzieren.

Die Anhörung zur Namensänderung wurde aufgrund unvollständiger Hintergrundprüfungen auf den 19. August verschoben.

Brad Pitt ist über die Entscheidung seiner Tochter verärgert, besonders da auch seine Tochter Vivienne kürzlich ihren Nachnamen zu Jolie änderte. Mehr anzeigen

Exakt an ihrem 18. Geburtstag, also am 27. Mai 2024, reichte Shiloh Jolie-Pitt beim Gericht den offiziellen Antrag auf Namensänderung ein. Fertig mit Jolie-Pitt, fortan will Shiloh nur noch Jolie zum Nachnamen heissen. Damit wollte die Tochter von Hollywoodstar Brad Pitt sich von ihrem berühmten Papa loslösen.

Doch Shiloh muss sich nun gedulden, ihr Herzenswunsch geht nicht so schnell in Erfüllung.

Der juristische Prozess wurde inzwischen eingeleitet, jedoch verzögert sich die endgültige Anhörung. «Leider war das Gericht nicht in der Lage, die Hintergrundprüfung vor der heutigen Anhörung abzuschliessen, sodass die Anhörung auf den 19. August verschoben wurde», erklärte Shilohs Anwalt Peter Levine in einer aktuellen Stellungnahme gegenüber dem «People»-Magazin.

Brad Pitt ist not amused

Eine Quelle aus Brad Pitts Umfeld berichtet gegenüber «People»-Magazin, dass der sechsfache Vater «informiert und verärgert» sei über die Entscheidung seiner Tochter.

Der Insider berichtet, dass Brad Pitt, der sich immer eine Tochter gewünscht habe, bei der Geburt von Shiloh so viel Freude empfunden habe wie nie zuvor in seinem Leben. Die Vorstellung, dass er sie nun verloren habe, sei ein schwerer Schlag für Pitt.

Pikant: Auch Brad Pitts Tochter Vivienne Jolie-Pitt (15) trat kürzlich bei einer Theaterproduktion nur noch als Vivienne Jolie auf.

Ein doppelter Schlag für Papa Brad Pitt.

