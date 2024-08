Sneaker-Millionär Stepan Timoshin hat Eheprobleme

Der Wahl-Schweizer und Sneaker-Millionär Stepan Timoshin hat eine Krebsdiagnose erhalten und seine Frau hat sich von ihm entfremdet. LinkedIn/stepan-timoshin

2024 ist ein Horrorjahr für den Wahl-Schweizer und Sneaker-Millionär Stepan Timoshin: Erst musste er eine Krebsdiagnose verkraften. Zum gleichen Zeitpunkt scheiterte auch noch die Ehe des 23-Jährigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Sneaker-Millionär Stepan Timoshin erkrankt im Dezember 2023 während seines Urlaubs an einer Lungenentzündung und erhält in Deutschland die Schock-Diagnose Krebs.

Nach einer romantischen Hochzeit im Jahr 2023 zerbricht Timoshins Ehe wenige Monate später, und er beginnt eine neue Beziehung, die jedoch auch scheitert.

Timoshin konzentriert sich nun vollständig auf seine Gesundheit, hat seine erste Chemotherapie abgeschlossen und steht möglicherweise vor einer zweiten Behandlung.

Timoshin wurde durch Sneaker-Handel zum Millionär. Der deutsche Unternehmer lebt aktuell in der Schweiz. Mehr anzeigen

Das Jahr 2024 entwickelt sich für den Wahl-Schweizer und Sneaker-Millionär Stepan Timoshin zum Annus horribilis, zum Horrorjahr.

Unternehmer Stepan Timoshin ist eigentlich dafür bekannt, nie krank zu sein, wie er zu «Bild.de» sagt. Doch im Dezember 2023 ändert sich das Leben des deutschen Selfmade-Millionärs schlagartig.

Während seiner Malediven-Ferien erkrankt der 23-Jährige an einer Lungenentzündung mit starkem Husten und Schmerzen. Er fliegt nach Dubai für erste Checks, wo ein Atemtest auf einen Tumor hinweist. Zurück in Deutschland erhält Timoshin nach weiteren Untersuchungen die Schock-Diagnose: «Ich wurde Tumor-positiv getestet, habe meine Krebsdiagnose bekommen», berichtet er der «Bild»-Zeitung.

Dabei hat Stepan Timoshin erst 2023 seiner Liebe Eve (21) 2023 an der Côte d’Azur in einer romantischen und teuren Hochzeit das Ja-Wort gegeben. Der neue Schritt in die Ehe sollte eine siebenjährige Liebe krönen.

Doch nach nur wenigen Monaten erkaltet das Liebesfeuer zwischen Stepan und Eve. Sie entfremdet sich vom Sneaker-Unternehmer. Dabei hat er jetzt mit der Schock-Diagnose zu kämpfen. Das berichtet die deutsche Zeitung.

Timoshin: «Meine Ehe ist komplett in die Brüche gegangen»

«Meine Ehe ist zu der Zeit komplett in die Brüche gegangen und ich habe niemandem richtig von meiner Krebs-Diagnose erzählt», erzählt Stepan zu «Bild».

Doch das Leben schenkt ihm ein neues Liebesglück in dieser schwierigen Zeit. Timoshin trifft während seiner Ehekrise eine alte Jugendliebe, verliebt sich wieder in sie. Der 23-Jährige verbringt viel Zeit mit der neuen Flamme. Doch es gibt eine Hürde, Timoshin: «Die Scheidung von meiner Frau war noch nicht eingereicht, und ich hatte mich noch nicht sauber getrennt.»

Kurz nach der ersten Chemo-Therapie-Runde muss Timoshin Anfang März 2024 beruflich nach Istanbul fliegen. Seine neue alte Jugendliebe begleitet ihn.

Noch-Ehefrau Eve erfährt vom Istanbul-Trip des Sneaker-Millionärs mit der neuen Liebe – und zieht aus der gemeinsamen Villa aus. Es kommt zur Trennung.

Anfang März ist er für seine erste Therapiebesprechung am 18. März wieder zurück in seiner alten Heimat Berlin. Die Krankheit und das private Liebes-Chaos sind zu viel für den Selfmade-Impresario. Darauf bricht er den Kontakt zur neuen Jugendliebe ab.

Timoshin erlebt Liebes-Wirrwarr

Doch die neu entflammten Gefühle zu seiner Jugendliebe gehen Timoshin nicht aus dem Kopf, das gesteht er sich am Ende seiner ersten Chemo-Therapie im April ein. Er meldet sich wieder bei ihr, sie kommen zusammen – bis im Sommer 2024.

Doch die neue Beziehung hält nicht: Dieses Mal zieht sie die Rissleine. Denn sie findet auf dem Handy von Timoshin Nachrichten an die Ex-Frau.

Jetzt ist die Trennung von beiden Frauen für Timoshin endgültig. Er ist aktuell Single und hat die Scheidung von Ehefrau Eve eingereicht. Er bereut das Liebes-Chaos, mit den Emotionen der Frauen auf diese Art umgegangen zu sein. Timoshin: «Könnte ich Geld dafür bezahlen, würde ich sofort alles anders lösen. Ich würde ehrlich sein und versuchen, niemanden zu verletzen.»

Jetzt konzentriert sich der Sneaker-Selfmademann komplett auf seine Gesundheit. Die erste Chemo-Therapie ist abgeschlossen, der Tumor ist aber nicht komplett weg. Es sieht nach einer zweiten Behandlung aus.

