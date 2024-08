Deutscher Jung-Millionär wird in Ferien krank – Lungenkrebs

Stepan Timoshin wurde durch Sneaker-Handel zum Millionär. LinkedIn/stepan-timoshin

In den Malediven-Ferien wird er plötzlich krank – nach Untersuchungen stellt sich heraus: Stepan Timoshin (23) hat Lungenkrebs. Der deutsche Selfmade-Millionär lebt seit drei Jahren in der Schweiz.

vab Vanessa Büchel

Die Diagnose erhielt der 23-Jährige nach seinen Ferien auf den Malediven, wo er plötzlich einen schlimmen Husten bekam.

Im März dieses Jahres begann er mit der ersten Chemotherapie. Wie er Bild.de verraten hat, schaue es aktuell so aus, als müsse er noch eine weitere Behandlung machen.

Timoshin wurde durch Sneaker-Handel zum Millionär. Der deutsche Unternehmer lebt aktuell in der Schweiz. Mehr anzeigen

Eigentlich ist er dafür bekannt, dass er nie krank ist, wie Stepan Timoshin zu Bild.de sagt. Doch im Dezember 2023 ändert sich plötzlich alles für den deutschen Selfmade-Millionär.

Der 23-Jährige macht Ferien auf den Malediven, bekommt eine Lungenentzündung und leidet unter «schlimmem Husten und Schmerzen». Daraufhin fliegt er nach Dubai, wo er untersucht wird. Bei einem Atemtest versagt seine Lunge, erste Befunde deuten auf einen Tumor hin.

Zurück in Deutschland unterzieht sich Timoshin weiteren Tests und Screenings, dann folgt die Schockdiagnose: «Ich wurde Tumor-positiv getestet, habe meine Krebsdiagnose bekommen», sagt der junge Unternehmer zur «Bild».

«Sieht leider so aus, als müsste ich noch eine Chemotherapie machen»

Timoshin habe mit niemandem über seine Diagnose gesprochen, sei völlig allein mit all den Sorgen und dem Wissen gewesen, dass er eine Chemotherapie machen muss, schreibt die Zeitung.

Im März 2024 startete schliesslich die Behandlung. «Es ging mir ganz, ganz schlecht. Trotzdem habe ich jeden Tag gearbeitet, weil ich einfach eine grosse Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe.» Ausserdem habe er viel Gewicht verloren, sei von 95 auf 70 Kilo abgemagert.

Die erste Behandlung ist geschafft. Doch Timoshin sagt: «Momentan sieht es leider so aus, als müsste ich vielleicht noch eine Chemotherapie machen.»

Kraft in dieser schweren Zeit gebe ihm sein Lieblingsverein Hertha BSC. Als es ihm ganz schlecht ging, habe es ihm «so viel Kraft gegeben», ein Spiel von Hertha BSC von zu Hause aus zu schauen, da er es nicht ins Stadion schaffte.

Mit Sneakern zum Millionär

Stepan Timoshin handelte bereits als Teenager mit Turnschuhen und machte so seine erste Million. Heute führt er sein eigenes Sneaker-Geschäft namens «Vaditim».

Vor drei Jahren ist der erfolgreiche Jungunternehmer in die Schweiz ausgewandert. Unter anderem auch wegen der Steuern, das gab er selbst zu. Aber er sei auch einfach ein Fan der Privatsphäre, die er hier habe, und von der Strukturiertheit der neuen Heimat sowie dem Mindset der Schweizer*innen.

Auf Youtube hält er seine Fans immer wieder auf dem Laufenden über sein Leben in der Schweiz. Timoshin ist aus Berlin in ein «Dorf» mit 15'000 Einwohner*innen gezogen, wie er in einem seiner Videos einblicken lässt.

