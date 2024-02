Fernandes über Krebs-Erkrankung von seinem Freund Haller: «Es war schwer für ihn» Der ehemalige Nati-Star Gelson Fernandes sprach mit blue Sport über Sébastien Haller. Sein früherer Frankfurt-Teamkollege und Freund war Held für die Elfenbeinküste beim Afrika Cup. Dabei erhielt der BVB-Stürmer 2022 noch die Diagnose Hodenkrebs. 16.02.2024

Der ehemalige Nati-Star Gelson Fernandes sprach mit blue Sport über Sébastien Haller. Sein früherer Frankfurt-Teamkollege und Freund war Held für die Elfenbeinküste beim Afrika Cup. Dabei erhielt der BVB-Stürmer 2022 noch die Diagnose Hodenkrebs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gelson Fernandes war ein verdienstvoller Schweizer Nationalspieler, der sich mit seinem Tor gegen Spanien an der WM 2010 in die Geschichtsbücher eintrug.

Seit Sommer 2022 arbeitet er als Fifa-Direktor für Afrika. Mit blue Sport sprach der 37-Jährige über seinen Freund und Ex-Teamkollegen Sébastien Haller. Mehr anzeigen

Gelson Fernandes über ...

... seine Beziehung zu Sébastien Haller

«Ich spielte bei Eintracht Frankfurt, als er von Utrecht aus den Niederlanden zu uns kam. Er war damals der grösste Transfer der Geschichte von Eintracht (2017 zahlte der Klub 7 Millionen Euro – Anm.d.Red.). Ich habe mich um den Jungen gekümmert. Wir sind natürlich gute Freunde. Unsere Frauen sind auch befreundet.»

... die Krebsdiagnose

«Es war schwer, ich konnte das nicht glauben. Ich war bei ihm zuhause in Amsterdam. Er hatte viel Gewicht verloren – man merkte, dass es schwer für ihn war. Aber er renovierte ein Raum in seinem Haus und machte gemeinsam mit seinem Personal Trainer einen Kraftraum daraus. Er hat immer Sport gemacht, auch wenn er Chemotherapien über sich ergehen lassen musste. Das ist unglaublich. Es ist wunderbar, was nun passierte.»

Waren einst Teamkollegen in Frankfurt: Gelson Fernandes und Sébastien Haller. imago

... Hallers Rückkehr nach der Zwangspause

«Er hat Borussia Dortmund nach der Krebserkrankung viel geholfen und im letzten Jahr Enthusiasmus hereingebracht. Leider wurden sie nicht Meister. Dass er nur acht Monate später afrikanischer Meister wird, ist überragend. Es freut mich sehr für ihn, dass er den Afrika-Cup gewonnen hat.»

... wie er den Triumph von Haller miterlebte

«Ich durfte gemeinsam mit dem FIFA-Präsidenten (Gianni Infantino) die Medaillen vergeben. Danach konnte ich ihm noch persönlich gratulieren.»

... den Stellenwert des Afrika-Cup-Triumphs

«Der Titel hat für ihn eine grosse Bedeutung. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie. Ich hoffe, er nimmt diese Positivität mit zum Klub und dass er wieder mehr Spielpraxis sammeln kann beim BVB.»

Am Freitag wurde publik, dass sich Haller eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird.

... die Situation beim BVB

«Ein Spieler wie Haller tut jeder Mannschaft gut. Natürlich gibt es vorne auch noch (Niklas) Füllkrug, aber ich denke, dass beide auch zusammen spielen können. Er ist zufrieden dort, es ist ein Riesenclub – mit all den Zuschauern und viel Leidenschaft – das passt gut zu ihm.»