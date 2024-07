Weil sie mit ihren Kontaktlinsen duschte, erblindete die US-Amerikanerin Rachel Prochnow vorübergehend auf einem Auge. Instagram/rachelprochnow

Vor einem Jahr schmerzte das Auge von US-Influencerin Rachel Prochnow plötzlich höllisch. Sie hatte sich einen seltenen Parasiten eingefangen, erblindete vorübergehend. Eine OP brachte ihr das Augenlicht zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der US-amerikanischen Influencerin Rachel Prochnow wurde vor rund einem Jahr eine seltene Augeninfektion namens Acanthamoeba Keratitis festgestellt.

Dabei handelt es sich um winzige Parasiten, die man sich beim Schwimmen oder übers Leitungswasser einfangen kann.

Prochnow warnt nun vor dem Duschen mit Kontaktlinsen, weil Träger*innen ebendieser anfälliger auf die Parasiten sein sollen.

Die Influencerin erblindete vorübergehen auf dem infizierten Auge. Viele Arztbesuche, unzählige Augentropfen und eine OP später geht es ihr wieder gut. Mehr anzeigen

Rachel Prochnow ist Mutter, Influencerin und Kontaktlinsenträgerin. Warum letzteres von Bedeutung ist? Weil sie aufgrund ihrer Seehilfe temporär erblindete.

Ihre Geschichte teilt die US-Amerikanerin nun auf Instagram, wo sie warnt: «Geht mit Kontaktlinsen nicht duschen, schwimmen oder heiss baden.»

Denn vor etwa einem Jahr juckte das Auge der Frau plötzlich stark, was sich schliesslich zu schlimmen Schmerzen entwickelte. «Es war der schlimmste Schmerz, den ich jemals erlebt habe», so die Influencerin.

Rachel Prochnow: «Ich ging zu meiner Optikerin, die keine Ahnung hatte»

Als sie das Jucken verspürte, verliess die damals schwangere Frau gerade das Fitnessstudio. «Ich dachte mir, dass meine Kontaktlinse gerissen war, und tauschte sie zu Hause aus.»

Am nächsten Tag seien auf der Geburtstagsparty ihrer Mutter die Schmerzen noch stärker geworden, zudem habe ihr Auge lichtempfindlich reagiert.

Prochnow erinnert sich: «Ich ging zu meiner Optikerin, die keine Ahnung hatte, was genau los war und mir aber Steroide verschrieb.»

Heute wisse Prochnow, dass Steroide das Schlimmste waren, was man ihr gegen die Krankheit hätte geben konnte. Die Influencerin erblindete auf dem schmerzenden Auge vorübergehend.

Wer Kontaktlinsen trägt, läuft Gefahr, sich zu infizieren

«82 Arztbesuchen, Tausenden von Dollar für Augentropfen und eine Operation» später ist Prochnow bereit, darüber zu reden, was passiert ist. Und sie will andere Kontaktlinsenträger*innen warnen.

Ein Arzt fand schliesslich heraus, was hinter dem stechenden Schmerz in Prochnows Auge steckte. Schuld waren sogenannte Akanthamöben-Parasiten, die sie sich übers Wasser eingefangen hatte.

Bei der seltenen Infektion namens Acanthamoeba Keratitis gelangen die Parasiten beim Schwimmen oder Baden in Seen, Flüssen oder Schwimmbädern ins Auge. Aber auch übers Leitungswasser oder die Luft kann man ihn sich zuziehen. Dann frisst er sich durch die Hornhaut und zerstört das Auge.

Das kann so weit gehen, dass die betroffene Person ihr Augenlicht verliert.

Weil Kontaktlinsen für Mikrorisse im Auge sorgen können, sind Menschen mit Linsen anfälliger für die Parasiten. Prochnow betont, sie trage seit ihrer Teenagerzeit Kontaktlinsen und sei immer sehr gewissenhaft damit umgegangen.

Eine Infektion ist sehr selten

Ganz so oft kommt eine Acanthamoeba-Keratitis-Infektion glücklicherweise nicht vor, wie Dr. Philipp Roberts, Leiter der Hornhautsprechstunde in der Augenklinik Sulzbach, zu «Bild» sagt: «Jährlich gibt es laut Schätzungen ein bis zwei Fälle pro eine Million Menschen in Europa. Weltweit sind es knapp drei.»

Um den Parasiten loszuwerden, musste Prochnow stündlich Augentropfen ins Auge geben. Sie hat eine gelungene Operation hinter sich, nach der sie einen Verband tragen musste. Seit dessen Entfernung hat sie ihr Augenlicht zurück. In einem Update spricht sie über «die verrückteste Zeit».

«Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich diese schreckliche Infektion überstanden habe, und dankbar für meinen wunderbaren Chirurgen, meine Familie», sagt Rachel Prochnow nach dem überstandene Eingriff.

