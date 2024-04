Influencer rutscht bei Videodreh aus und ertrinkt in Stausee

Der Influencer MC Diegun Md starb bei einem Videodreh an einem Stausee in Brasilien. Bild: Screenshot Instagram

Der brasilienische Influencer MC Diegun Md ist bei einem Videodreh an einem Stausee ums Leben gekommen. Der 20-Jährige stürzte am Dienstag ins Wasser und wurde von der Strömung erfasst.

pfi Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der brasilianische Influencer MC Diegun Md ist bei einem Videodreh ums Leben gekommen.

Der 20-Jährige stürzte beim Filmen in einen Stausee und wurde von der Strömung mitgerissen.

Die Feuerwehr konnte ihn nur noch tot aus dem Wasser bergen. Mehr anzeigen

Es sollte ein weiteres cooles Video für seinen Instagram-Kanal werden – doch es endete in einer tödlichen Tragödie. Der 20-jährige Influencer Diego Kaua Oliveira Santos alias MC Diegun Md war mit Freunden an einem Stausee in Salto Grande im Bundesstaat São Paulo unterwegs, um einen aufregenden Stunt für seine Fans zu filmen.

Während der Dreharbeiten soll er dann ausgerutscht sein, berichtet «The Sun». Er stürzte von einer Klippe ins Wasser. Die starke Strömung im See riss den Mann mit. Seine Freunde sollen laut Augenzeugenberichten noch versucht haben, ihn zu retten. Jede Hilfe kam jedoch zu spät, Santos ging in den Wassermassen unter. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte nur noch den Leichnam des 20-Jährigen aus dem Wasser bergen.

Bruder veröffentlicht die Todesnachricht

Die Polizei ermittelt noch zu den Umständen des Unfalls. Vorerst wird das Unglück von den Behörden noch als «ungeklärter Todesfall» eingestuft.

Santos hatte zum Zeitpunkt seines Todes über 140’000 Follower auf Instagram. Er war als Musiker und Komponist bekannt.

Wenige Stunden nach der Tragödie wendete sich der Bruder auf dem Instagram-Kanal des Verunglückten an seine Fans. Dort erklärte er den Tod in einer bewegenden Mitteilung: «»Guten Abend an alle, die Fans von Diego waren. Hier spricht sein Bruder. Heute erhielten wir die traurige Nachricht, dass er in seinen See gefallen und nicht wieder aufgetaucht ist. Nach ein oder zwei Stunden hat man seine Leiche gefunden. Mein Bruder ist tot. Ich möchte euch allen von ganzem Herzen für die Unterstützung danken, die ihr ihm immer gegeben habt.»