Calvin Cordozar Broadus, wie Snoop Dogg bürgerlich heisst, will das Rauchen aufgeben. Er gehört zu den bekanntesten Kiffern der Welt. imago/ZUMA Press

Snoop Dogg will einen Schlussstrich ziehen: Der wohl bekannteste Kiffer der Welt will kein Marihuana mehr rauchen. Auf Instagram kündet der Rapper seine Entscheidung – und möchte, dass «seine Privatsphäre in dieser Zeit respektiert wird».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Snoop Dogg ist eine Kiffer-Legende, doch damit soll nun Schluss sein.

Der Rapper kündet auf Instagram an, er wolle mit dem Rauchen aufhören.

Seit Jahrzehnten ist er ein Botschafter für Cannabis und zieht nun «nach reiflicher Überlegung» einen Schlussstrich.

Seine Fans sind derweil recht skeptisch über die Entscheidung. Mehr anzeigen

Er ist in unzähligen Filmen, Serien, Musikvideos und auf Live-Events der Mann, der immer einen Joint in der Hand hält und genüsslich daran zieht. Diese Zeiten sind für Snoop Dogg nun scheinbar vorbei.

Der Rapper – und fast schon Aushängeschild für Marihuana – will nicht mehr Rauchen. Der 52-Jährige hatte bislang sogar einen Assistenten, der ihm seine Joints und Blunts gedreht hat. Jener behauptete einst, Snoop würde pro Tag 81 Tüten konsumieren – das stellte sich als falsch heraus: Der Rapper zeigte auf Instagram seine «Tagesration», insgesamt neun Joints waren dies.

Nun ist damit Schluss, auf der Social-Media-Plattform schreibt er: «Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt.»

Fangemeinde ist skeptisch oder sorgt sich

Wieso er sich dafür entschieden hat, ist zurzeit noch offen. Auch, ob er damit das Rauchen allgemein oder spezifisch das Kiffen meint, ist unklar.

Seine Fangemeinde ist derweil eher skeptisch, was die Ankündigung der Rap-Stars angeht. Einige nehmen die Ansage nicht ernst, tun sie als Witz ab. Andere sorgen sich ernsthaft um die Gesundheit von Calvin Broadus, wie Snopp bürgerlich heisst.

Seit seinem Durchbruch in der Musikindustrie während der 1990er Jahre war Snoop Dogg ein Botschafter für Marihuana. Er thematisierte seinen Konsum in Songs und hat privat in mehrere Unternehmen im Cannabis-Bereich investiert – zumindest, was seinen eigenen Konsum betrifft, scheint eine Ära zu Ende zu gehen.

