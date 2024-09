So schaffte es Christa Rigozzi, ihre Hochzeit geheim zu halten

Christa Rigozzi und Giovanni Marchese heirateten am 4. September 2010 in der Kirche von Monte Carasso TI. Bild: Keystone

Christa Rigozzi und Giovanni Marchese sind seit 14 Jahren verheiratet. Jetzt verriet die Ex-Miss-Schweiz auf Instagram, wie es das Paar geschafft hat, den Termin der Hochzeit vor den Medien geheim zu halten.

Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christa Rigozzi und Giovanni Marchese haben vor 14 Jahren am 4. September 2010 geheiratet.

Ein Paar sind die beiden bereits seit einem Vierteljahrhundert.

Jetzt verriet die 42-Jährige auf Instagram, wie sie und ihr Mann es damals schafften, die Feier privat zu halten. Mehr anzeigen

Es war keine Liebe auf den ersten Blick, als sich Christa Rigozzi und Giovanni Marchese im Juni 1998 vor dem McDonald's in Lugano zum ersten Mal gesehen haben.

«Christa ist mir zwar sofort aufgefallen», erinnert sich der Innendekorateur Jahre später im «Blick». «Aber sie war damals erst 15 und noch ein richtiges Baby.»

Es verging ein halbes Jahr, bis sich die beiden an der Fasnacht ein zweites Mal trafen. «Giovanni war als Frau verkleidet und trug eine pinkfarbene Perücke», erzählte Christa Rigozzi später. «Doch selbst in diesem verrückten Kostüm hat er mir gefallen.»

Ein Jahr nach dem ersten Treffen funkt es

1999, also ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung, werden Rigozzi und Marchese doch noch ein Liebespaar.

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Im Jahr 2006 wird Christa Rigozzi zur Miss Schweiz gewählt. Vier Jahre später heiraten sie und Giovanni Marchese. 2016 werden die beiden Eltern von Zwillingstöchtern.

Nun hat die Moderatorin auf Instagram verraten, wie sie und ihr Mann es schafften, ihre Hochzeit vor den Medien und der Öffentlichkeit geheim zu halten.

Das Paar heiratete am 4. September 2010 in der Kirche von Monte Carasso, Christa Rigozzis Heimatort. Später wurde im Fünfsternehotel Eden Roc in Ascona gegessen und gefeiert.

Nach 14 Jahren können sie es jetzt verraten, schreibt Rigozzi nun auf Instagram:

«Damit unsere Hochzeit privat blieb und niemand davon etwas wusste, hat meine damalige PR-Frau Ina dem ‹Eden Roc› die Namen Chris und John March angegeben.»

Giovanni Marchese sorgt für Erheiterung an der Hochzeit

Für viel Erheiterung sorgte Giovanni Marcheses Ankunft bei der Hochzeit: Der Bräutigam kam mit seiner roten Vespa zur Kirche von Monte Carasso gefahren.

Da mochte es die Braut schon deutlich edler: Christa Rigozzi liess sich in einem blauen Rolls-Royce chauffieren. Sie trug ein selbst entworfenen Brautkleid aus acht Metern Seidenmousseline, besetzt mit 500 Swarovski-Steinen.

Laut «20 Minuten» ging das Fest danach ziemlich nobel weiter: Mit einer 800 PS starken Luxus-Motorjacht wurde das Brautpaar zum «Eden Roc» chauffiert.

Der Bootssteg war mit rotem Teppich ausgelegt. Im Restaurant La Brezza wurde danach das Hochzeitsessen serviert: Trüffel, Fisch und Steinpilzrisotto.

Schön und gut, aber noch viel wichtiger ist: Die Liebe zwischen Christa Rigozzi und Giovanni Marchese hat bis heute gehalten. Insgesamt ist das Paar seit 25 Jahren zusammen.

