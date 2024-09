Sohn von Roy Black: «Will nicht enden wie mein Vater»

Sänger Roy Black starb im Alter von 48 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Bild: imago images/Heiko Feddersen

Torsten Höllerich, der Sohn von Roy Black, will gerade seine Alkoholsucht therapieren. Sie hat ihn seine Ehe gekostet – und nun will er einen gesunden Weg einschlagen.

Nach der Fehlgeburt seiner Frau und der anschliessenden Scheidung wurde Höllerich rückfällig und verlor das Sorgerecht für seinen Sohn.

Er möchte die Therapie erfolgreich abschliessen, um nicht wie sein Vater zu enden, der 1991 an den Folgen seiner eigenen Probleme starb. Mehr anzeigen

Torsten Höllerich (47) kämpft mit denselben Dämonen wie schon sein Vater Roy Black.

Der Sohn des Sängers befindet sich in einer Entzugsklinik in der Heimat Kolumbien, weil er in seiner Alkoholsucht rückfällig geworden ist. Bei «Bild» sagt der 47-Jährige: «Ich musste die Reissleine ziehen, da ich einfach zu viel getrunken und die Kontrolle verloren habe.»

Schon seit Jahren kämpft Höllerich gegen seine Sucht – stark rückfällig wurde er nach der Fehlgeburt seiner Frau Maria Fernanda im Jahr 2023. Die Trauer sei zu viel gewesen für ihn. Die Folge: Maria reichte die Scheidung ein und bekam sogar das alleinige Sorgerecht für Sohn Dominique (4).

Sohn merkt schon, dass mit Papa etwas nicht stimmt

Höllerich sagt, er habe in der ersten Hälfte von 2024 «einen Wirbelwind und komplizierte Situationen» erlebt.

Auch sein Sohn merke schon, dass mit Papa etwas nicht stimme: «Für ihn will ich den Klinikaufenthalt durchziehen. Ich will zudem nicht so enden wie mein Vater.»

Beim Tod von Roy Black 1991 in einer Fischerhütte in Bayern war Torsten 15 Jahre alt.

