Schlagerstar stirbt mit nur 55 Jahren

Michaela Ahlrichs-Wedig ist mit 55 Jahren gestorben. Die Schlagersängerin war auf der Bühne als Ela unterwegs.

Auf der Bühne war sie als Ela bekannt, bürgerlich hiess sie Michaela Ahlrichs-Wedig. Nun ist die Schlager-Sängerin im Alter von 55 Jahren gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagerstar Michaela Ahlrichs-Wedig, bekannt als Ela, ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Uwe Hübner, ehemaliger Moderator der ZDF-Hitparade, teilte die Nachricht emotional auf Facebook mit.

Ela hatte in den 1990er Jahren mit dem Trio Valerie's Garten Erfolg und erreichte beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest den fünften Platz. Mehr anzeigen

Es ist eine traurige Nachricht für die Schlager-Community: Schlagerstar Ela, bürgerlich bekannt als Michaela Ahlrichs-Wedig, ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Der ehemalige Moderator der ZDF-Hitparade, Uwe Hübner (63), schickte die Nachricht auf Facebook in die Welt hinaus. Er schreibt in seinem Post: «Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden, nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich. Und wir führten ein langes, beklemmendes, trauriges Gespräch. Unter Tränen habe ich ihm gesagt, etwas zu Ela zu schreiben. Und war seither nicht in der Lage. Zu tief hat mich ihr Tod mit 55 Jahren erschüttert.»

Musikalisch war Ela erstmals in den frühen 1990ern erfolgreich: Sie war da Teil des Frauen-Trios Valerie's Garten. Fünf Songs schafften es, sich in den Top 100 der deutschen Singlecharts zu platzieren.

Sogar bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest war sie einmal dabei: Mit ihrem Song «Es lebe die Liebe» erreichte sie den fünften Platz.

