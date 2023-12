SRF hat «keine direkte Nachfolge» für Tina Weirather

Tina Weirather will nach dem Mutterschaftsurlaub als Ski-Expertin zum Schweizer Fernsehen SRF zurückkehren. Bild: Keystone

Seit September ist bekannt: SRF-Ski-Expertin Tina Weirather ist schwanger. Sollte das Baby vor Ende der aktuellen Skisaison zur Welt kommen, gibt es laut SRF «keine direkte Nachfolge» für die 34-jährige Liechtensteinerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SRF-Expertin Tina Weirather und ihr Mann Fabio Nay erwarten ihr erstes Kind.

Sollte das Baby vor Ende der Skisaison 2023/24 zur Welt kommen, wird die 34-jährige Ex-Skirennfahrerin nicht durch eine*n andere*n Co-Kommentator*in ersetzt.

«Ihr Ausfall im neuen Jahr wird durch das bestehende Team aufgefangen», schreibt die Medienstelle SRF. Mehr anzeigen

Ex-Skirennfahrerin Tina Weirather ist seit der Ski-Saison 2020/21 als SRF-Expertin tätig und analysiert die Frauenrennen im Ski-Weltcup.

Sitzt Weirather als Co-Kommentatorin am Mikrofon, leidet sie mit und das bei jedem Einfädler. Und sie freut sich über jeden Exploit. Was macht die Liechtensteinerin am Mikrofron so stark und unverwechselbar?

Tina Weirather ordnet schnell und klar ein. Als ehemalige Rennläuferin kann sie ihre Nähe zu den Athletinnen ausspielen und sie kennt viele Anekdoten und Eigenheiten von diesen.

SRF hat «keine direkte Nachfolge» für Weirather

Seit Mitte September ist bekannt, dass die Liechtensteinerin und ihr Mann Fabio Nay ihr erstes Kind erwarten. Die Chance ist also gross, dass die 34-Jährige vor Ende der aktuellen Skisaison Mutter wird.

Laut der SRF-Medienstelle ist für diesen Fall «keine direkte Nachfolge» vorgesehen.

Konkret heisst das: Weirather wird nicht durch eine*n andere*n Co-Kommentator*in ersetzt, sondern ihr Ausfall würde durch das bestehende Team aufgefangen.

Geplant ist jedoch, dass Tina Weirather nach dem Mutterschaftsurlaub zu SRF zurückkehren wird. Laut SRF wird sie voraussichtlich bereits im kommenden Winter 2024/25 wieder als Expertin im Einsatz stehen.

