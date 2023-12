Kritik zur Superheld-Fortsetzung: «Aquaman 2» geht baden Jason Momoa alias Aquaman taucht wieder ab und muss sein Königreich beschützen. Dafür ist ihm jede Hilfe recht. Ob die Fortsetzung dem Überraschungserfolg das Wasser reichen kann, erfahrt ihr im Video. 21.12.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Unterwasser-Action «Aquaman» war 2018 ein Überraschungserfolg für das DC Universe. Jetzt folgt die Fortsetzung.

Nebst Jason Momoa sind auch Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Amber Heard, Temuera Morrison, Randall Park wieder mit von Partie.

Das DC-Universum ist um einen Superhelden-Film reicher. Ohne viel Wirbel startet «Aquaman 2 and the Lost Kingdom» im Kino.

Nachdem der erste Teil völlig überraschend zum Kassenschlager avancierte, blieb die Hoffnung bestehen, dass auch die Fortsetzung viel zu bieten hat.

Der Film machte jedoch bereits während der Dreharbeiten negative Schlagzeilen. Amber Heard, die die Frau von Aquaman spielt, beschuldigte Jason Momoa, dass dieser sie terrorisiert haben soll.

Jason Momoa soll während der Dreharbeiten zu «Aquaman 2» betrunken gewesen sein, sich wie Johnny Depp angezogen und Amber Heard schikaniert haben. Die 37-Jährige sollte zudem aus dem Film gestrichen werden – bis Elon Musk einen «Brandbrief» abschickte.

Total rund fünf Minuten ist die Ex-Frau von Johnny Depp im Film zu sehen. Ihre Rolle hat wenig Tiefgang und die Liebesbeziehung mit Aquaman ist eher frostig.

Rachegefühle, Naturkatastrophen und Familiendrama

Und darum geht’s: Black Manta will den Tod seines Vaters rächen und scheut keine Mittel, um Atlantis zu zerstören.

Um sein Königreich und seine Familie zu retten, verbündet er sich mit seinem Bruder. Zwei ehemalige Kontrahenten kämpfen nun Seite an Seite, um dem Widersacher Einhalt zu bieten.

