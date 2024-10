Der ehemalige «Tarzan»-Darsteller Ron Ely bei einem Interview im Dezember 1987 in Los Angeles. KEYSTONE

In den 1960ern wurde er als «Tarzan» berühmt, später drehte er zusammen mit Uschi Glas. 2019 erlebte er einen Schicksalsschlag. Nun ist Ron Ely im Alter von 86 Jahren gestorben.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspieler Ron Ely, bekannt als Tarzan-Darsteller in den 1960er Jahren, starb am 29. September im Alter von 86 Jahren in Kalifornien.

Ely geriet 2019 in die Schlagzeilen, als sein Sohn seine Frau Valerie erstach und daraufhin von der Polizei erschossen wurde, was Ely später hinterfragte.

Ely beendete seine Schauspielkarriere 2001, um sich auf seine Familie zu konzentrieren, und kehrte 2014 kurz für den Film «Expecting Amish» zurück. Mehr anzeigen

Der US-Schauspieler Ron Ely ist tot. Eine seiner beiden Töchter, Kirsten Casale Ely, sagte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch, ihr Vater sei bereits am 29. September in seinem Haus im kalifornischen Los Alamos gestorben.

Ely wurde 86 Jahre alt. Einem breiteren Publikum bekannt wurde er durch seine Rolle als Tarzan in der gleichnamigen Serie des Senders NBC in den 1960er Jahren. In den 1990er Jahren verfasste er zudem zwei Kriminalromane.

Die Bekanntheit von Johnny Weissmuller, einem Tarzan-Darsteller der 1930er und 1940er Jahre und olympischen Schwimmer, erreichte Ely zwar nicht.

Doch prägte er das Bild des nur mit einem Lendenschurz bekleideten Dschungelhelden mit, der von Disney unsterblich gemacht wurde. Ihr Vater habe an jedem Ort, den er aufgesucht habe, einen positiven Einfluss hinterlassen, schrieb Kirsten Ely in einem Instagram-Beitrag. «Der Einfluss, den er auf andere hatte, ist etwas, das ich bei keinem anderen Menschen erlebt habe – er hatte etwas wirklich Magisches an sich.»

Seine Ehefrau wurde vom eigenen Sohn erschossen

Im Jahr 2019 kehrte Ely auf tragische Weise in die Schlagzeilen zurück, als seine Ehefrau, die 62-jährige Valerie Lundeen Ely, vom Sohn des Paares, Cameron Ely, erstochen wurde. Die Polizei erschoss den 30-Jährigen. Ron Ely stellte später den Bericht der Staatsanwaltschaft infrage, dass die Erschiessung gerechtfertigt gewesen sei.

Ron Ely war zu Hause, als sich die Bluttat ereignete. «Wenn er keine Pistole oder keine Waffe hatte, was war dann der Grund, ihn zu erschiessen?», fragte Elys Anwalt John Burris im Jahr 2020.

In den frühen 1980er Jahren moderierte Ely den Schönheitswettbewerb «Miss America», dabei lernte er auch seine spätere Frau Valerie, eine «Miss Florida» kennen. Das Paar heiratete 1984 und bekam drei Kinder. Für den Schauspieler war es die zweite Ehe.

Im Jahr 2001 beendete Ely seine Schauspielkarriere, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. 2014 kehrte er für den Film «Expecting Amish» noch einmal kurz auf die Leinwand zurück.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Thelma»: Diese 94-Jährige macht alle ihre Stunts selbst June Squibb hat sich im hohen Alter ihre erste Hauptrolle geangelt. In «Thelma» lässt sie einen Telefon-Scam nicht auf sich sitzen. Die Komödie geht ans Herz und die Hauptdarstellerin glänzt. 10.10.2024

dpa