Einen «Rock and Roll»-Moment erlebte Sängerin Taylor Momsen bei einem Konzert in Sevilla. Während sie auf der Bühne rockte, klammerte sich eine Fledermaus an ihrem Bein fest. Und biss gleich mehrmals zu.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein tierischer Fan hat besonderen Gefallen an Taylor Momsen gefunden: Während eines Konzerts in Spanien biss sich eine Fledermaus am Bein der Sängerin fest.

Momsen wurde ins Spital gebracht und soll nun die nächsten zwei Wochen Tollwutimpfungen bekommen.

Die 30-Jährige ist Frontsängerin der Band The Pretty Reckless. Bekannt wurde sie auch durch ihre Rolle bei «Gossip Girl». Mehr anzeigen

«Er war süss, aber ja, er hat mich gebissen.» Taylor Momsen meint damit den tierischen Besucher auf ihrem Konzert in Sevilla, Spanien: Denn während der Show ihrer Band The Pretty Reckless klammerte sich eine Fledermaus am Bein der Sängerin fest.

Die 30-Jährige performt gerade den Song «Witches Burn», da beginnt die Menge plötzlich zu schreien und auf Momsen zu zeigen, wie ein Video zeigt, dass sie auf Instagram gepostet hat. «Ich hatte keine Ahnung», schreibt die Sängerin über den ungewöhnlichen Konzertmoment.

Es braucht gleich mehrere Blicke auf ihr Bein, bis sie die Situation schliesslich durchschaut. Als die Sängerin endlich bemerkt, was da auf ihrem Oberschenkel sitzt, schreit sie kurz auf. Doch Momsen bleibt cool und scherzt: «Ich muss wirklich eine Hexe sein.» Sofort eilen die Crewmitglieder zu Hilfe und versuchen, das Tier zu entfernen.

The Pretty Reckless ist aktuell mit AC/DC auf Tour. Auf dem Europateil der Tour tritt Momsens Band als Vorgruppe der Kult-Rocker auf. Das besagte Konzert in Spanien wird die Frontsängerin wahrscheinlich so schnell nicht wieder vergessen.

«Tollwutimpfungen für die nächsten zwei Wochen»

Der Fledermaus gehe es gut, versicherte Momsen bereits auf der Bühne. Für die Sängerin nahm die Begegnung dagegen ein weniger harmloseres Ende. Im Video sieht man Bluttropfen auf dem Bein des «Gossip Girl»-Stars, dort, wo sich die Fledermaus festgebissen hatte.

Momsen wurde ins Spital gebracht. «Tollwutimpfungen für die nächsten zwei Wochen», verrät sie ihren Fans auf Instagram.

Während ihrer Behandlung bekam die Sängerin ausserdem einen herzigen Spitznamen: «Danke an alle Mitarbeiter*innen im Spital, die mich #batgirl nannten, nachdem sie es am Morgen in den Lokalnachrichten gesehen hatten.»

Vor ihrer Karriere als Sängerin wurde Momsen als Schauspielerin bekannt. Mit ihrer Rolle als Cindy Lou Who im Weihnachtsfilm «Der Grinch» erlangte die heute 30-Jährige grössere Bekanntheit. Als Jenny Humphrey in «Gossip Girl» gelang ihr dann der Durchbruch. Doch schon während ihrer Zeit bei der Serie zog sie sich mehr und mehr von der Schauspielerei zurück und konzentrierte sich auf ihre Musikkarriere, wobei sie 2009 The Pretty Reckless gründete.

