TV-Star Andrea Kiewel will trotz der aktuellen Situation nicht aus Tel Aviv wegziehen.

Die deutsche «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel fällt es gar nicht ein, wegen der aktuellen Lage aus Tel Aviv wegzuziehen. «Ich lebe ein Israel, weil ich das will», stellt Kiewel in einem Interview klar.

Keine Zeit? blueNews fasst für dich zusammen Die deutsche «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel ist mit einem israelischen Elite-Soldaten liiert.

Andrea Kiewel lebt mit ihm in Tel Aviv, Israel.

Trotz des Nahostkonflikts denkt sie nicht ans Wegziehen, sagt sie in einem Interview. Mehr anzeigen

Der deutsche Fernseh-Star Andrea Kiewel (58) hat ihr Zuhause gefunden und das liegt in Israel. Ihr Liebster ist Israeli und seinetwegen zog sie ins Land, das ihr sehr an Herz gewachsen ist. Auch wenn die aktuelle politische Lage dunkle Wolken übers Land ziehen lässt, hält sie daran fest.

«Ich lebe in Israel, weil ich das will», machte die Berliner im Gespräch mit «t-online.de» deutlich. «Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea.»

Da gebe es nichts dran zu rütteln, denn hier findet sie Geborgenheit, «Und selbst jetzt, in diesen sehr schweren und komplizierten Monaten, finde ich Wärme und Liebe bei meiner Familie und meinen Freunden hier, aber auch bei Menschen, die mir unserer gemeinsamen Geschichte wegen nahe sind.» Das Zuhause ist in Israel, die Arbeit aber in Deutschland und für die kann sie sich genauso begeistern.

Andrea Kiewel freut sich auf den ‹Fernsehgarten›

Denn der Sommer ist für Andrea Kiewel verbunden mit dem «ZDF-Fernsehgarten», der Unterhaltungsshow, die sie prägte. «Seit 4. Juni 2000 ist jeder Sommer ein Sommermärchen für mich. Ach, es kann nichts Schöneres geben.»

Und auf diesen Sommer freut sie sich ganz besonders, denn mit der Fussball-EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris stehen sportliche Grossereignisse an, die sich auch in ihrer Show widerspiegeln werden. Sie fiebert auf einen «Fernsehgarten» in Schwarz-Rot-Gold am 14. Juli, nämlich dann, wenn wir wirklich Finale sind.»

Aber jetzt startet am 5. Mai erstmal die erste Show der Saison. Als Gäste haben sich laut «Focus» Tony Christie, Kerstin Ott, Howard Carpendale, Aura Dione, Siegfried & Joy, Alexander Kumptner, Dance4Fans, Tim Peters, RIKU RAJAMAA, Dario Rodriguez X Iggy feat. RIKU RAJAMAA angesagt, und die beiden ehemaligen Kicker Pierre Littbarski und Thomas Hässler.

Damit stimmt Andrea Kiewel die Zuschauer*innen schon mal auf die kommende EM ein.

«Der Fernsehgarten» mit Moderatorin Andrea Kiewel ist am 5. Mai um 12 Uhr auf ZDF zu sehen.

