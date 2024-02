Tim Mälzer gibt sich bei «Kitchen Impossible» null Punkte Tim Mälzer gibt sich beim Staffelauftakt von «Kitchen Impossible» demütig. Sein Gericht sei ihm misslungen. Aus diesem Grund will er von der Jury keine Bewertung annehmen. 26.02.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim Mälzer überrascht in der neuen Staffel von «Kitchen Impossible».

Der TV-Koch möchte für eines seiner Gerichte mit null Punkten bewertet werden.

Tim Mälzer scheitert an dem traditionellen Schmorgericht «Cozido das Furnas». Mehr anzeigen

Die neue Staffel von «Kitchen Impossible» ist auf dem Sender Vox angelaufen. Und schon in der ersten Folge gibt es eine grosse Überraschung. Show-Gastgeber Tim Mälzer will sich von der Jury nicht bewertet lassen und gibt sich selbst null Punkte.

Wie es dazu kam? Der Reihe nach. Mälzers Herausforderer ist sein österreichischer Kollege Richard Rauch. Und der schickte den Profi-Koch nach Portugal. Auf den Azoren soll er das traditionelle Schmorgericht «Cozido das Furnas» nachkochen.

Tim Mälzer beschreibt das Gericht als «Azurianische Schlachtplatte mit Gemüse». So weit, so gut. Mälzer haut verschiedene Fleischsorten, Blutwurst, Kohl, Karotten und Kartoffeln in den Topf. Das alles soll mehrere Stunden über Vulkangestein garen.

Tim Mälzer «weiss, dass es nicht gut ist»

Doch Mälzer plant zu wenig Zeit ein. Das Fleisch ist nicht richtig durch und das Gemüse vermatscht. «Ach komm, lass den Rotz», motzt er in gewohnter Mälzer-Manier.

Als die Testesser ankommen, resigniert der TV-Koch. «Ich serviere das nicht», sagt er. «Wenn ich weiss, dass es misslungen ist, dann serviere ich es nicht.» Und weiter: «Ich weiss, dass es nicht gut ist.»

Tim Mälzer lässt sich überzeugen, sein Gericht trotzdem zu servieren. Aber er betont: «Ich richte es an, will dafür aber null Punkte haben.»

Die Testesser sind grosszüging, geben ihm trotz allem 7,1 Punkte. Mälzer will die Bewertung trotzdem nicht haben. Er würde sich dafür schämen.

Herausforderer Rauch staunt fassungslos – und gewinnt am Ende gegen Mälzer mit 13,2 zu 5,5 Punkten.

