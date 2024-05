Tom Brady muss sich in einer Netflix-Show viele heftige Sprüche von US-Showkollegen gefallen lassen. Bild: Getty

Als Quarterback teilte Tom Brady viel aus. Bei einer Liveshow auf Netflix zu seinen Ehren zeigte der Ex-Footballspieler, dass er auch einstecken kann.

paf dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tom Brady war der Mittelpunkt einer Netflix-Liveshow, «The Roast of Tom Brady», bei der er humorvoll von Prominenten und ehemaligen Teamkollegen auf die Schippe genommen wurde.

Die Veranstaltung, moderiert von Kevin Hart, fand im Kia Forum in Los Angeles statt.

Während des Events wurden sowohl Witze über persönliche Themen wie Bradys Scheidung und seine Werbung für FTX gemacht, als auch seine sportlichen Erfolge gewürdigt. Mehr anzeigen

Football-Ikone Tom Brady hat in einer Livesendung des Streaming-Anbieters Netflix viele böse Witze über sich ergehen lassen. Bei «The Roast of Tom Brady» teilten Prominente und ehemalige Teamkollegen gegen die 46 Jahre alte Quarterback-Legende am Sonntag live auf der Bühne aus – würdigten aber auch seine Erfolge.

Gastgeber des dreistündigen Events im Kia Forum in Los Angeles war US-Komiker und Schauspieler Kevin Hart (44), der sich unter anderem über Bradys Scheidung von Topmodel Gisele Bündchen (43) und Bradys Werbe-Engagement für die Krypto-Börse FTX für lustig machte.

Schluss, aus, vorbei. Die Ehe zwischen Tom Brady und Gisele Bündchen ist Geschichte. Bild: Mark Humphrey/AP/dpa

Auch Oscar-Preisträger Ben Affleck (51), Schauspieler Will Ferrell (56) und Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) nutzten ihre Chance, um Spässe mit dem Sportler zu treiben, während dieser ihnen auf der Bühne zuhören musste.

Kardashian machte Witze über Bradys Aussehen und thematisierte die Gerüchte über eine angebliche Liaison zwischen den beiden.

«Ich vermisse die Liebe meines Lebens»

Brady selbst übernahm zum Schluss auch das Mikro und teilte ebenfalls aus – auch gegen sich selbst. So sagte der seit 2023 geschiedene Brady: «Es stimmt, dass ich die Liebe meines Lebens vermisse. Football.»

Der ehemalige Quarterback hatte seine ruhmreiche Karriere in der amerikanischen Profiliga NFL Anfang 2023 beendet. Bis 2022 war er mit Topmodel Giselle Bündchen verheiratet, sie haben zwei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Beziehung hat Brady zudem noch einen Sohn.

(Mit Agentur-Material erstellt).

