Kennst du noch das beliebte Spiel «Temple Run»? Nun ahmen Touristen das Spiel nach und rennen derzeit in Kambodscha durch die heiligen Tempel von Angkor Wat. Ein TikTok-Trend, der Experten zutiefst verärgert.

Das beliebte Spiel «Temple Run» wird nun von Touristen nachgeahmt und auf TikTok veröffentlicht.

Sie rennen in Kambodscha durch die heiligen Tempel von Angkor Wat und lösen dabei zumindest bei Experten grossen Ärger aus.

Die Tempelanlage Angkor Wat ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Mehr anzeigen

Unzählige TikToker*innen rennen durch die heiligen Tempelanlagen von Angkor Wat in Kambodscha. Sie alle ahmen das beliebte Handyspiel «Temple Run» nach. Dabei filmen sie sich und laden die Clips bei TikTok hoch. Experten sind zutiefst verärgert.

Denn die Tempelanlage Angkor Wat ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und wurde im frühen 12. Jahrhundert erbaut. Bei dem Spiel «Temple Run», muss ein Abenteurer mit einem alten Relikt vor Verfolgern fliehen. Inspiriert davon nehmen einige Urlauber*innen das Spiel wörtlich und rennen durch die Tempelanlagen – und sammeln somit Millionen von Klicks auf TikTok.

Experten von TikTok-Trend schockiert

Viele TikTok-Nutzer*innen feiern den Trend. Und auch einige Einheimische sagen in den sozialen Medien, dass der Trend durchaus gut für den Tourismus sein könne. Doch Experten schlagen Alarm. Der Naturschützer Simon Warrack äusserte gegenüber der «South China Morning Post» seine Bedenken: «Das Rennen durch die alten Ruinen sei nicht nur ‹respektlos gegenüber der Kultur›, sondern könnte auch die empfindlichen Strukturen des Tempels beschädigen und sei deshalb gefährlich». Dabei geht es jedoch nicht nur um potenzielle Schäden an den Steinen, sondern auch um Schäden am spirituellen und kulturellen Wert der Tempel.

