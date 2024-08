Auf Island geht ein Gurkenrezept viral – jetzt ist das Gemüse ausverkauft. imago images/Shotshop

Isländische Supermärkte geraten in Schwierigkeiten, nachdem ein viraler TikTok-Trend zu einem beispiellosen Anstieg der Nachfrage nach Gurken geführt hat.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Rezept für Gurkensalat geht viral.

Die Folge: Auf Island sind Gurken Mangelware.

Die Landwirte kommen mit der Produktion nicht hinterher.

Islands Gurkenkrise begann damit, dass Social-Media-Influencer in dem kleinen nordischen Land ein Salatrezept aus geriebenen Gurken, Sesamöl, Knoblauch, Reisessig und Chiliöl teilten. Immer und immer wieder.

Das Rezept war so erfolgreich, dass die Landwirte im Land nicht in der Lage waren, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Das sagte die Marketingdirektorin des isländischen Bauernverbands der «BBC News». Demnach seien auch andere Zutaten des Rezepts ausverkauft.

Der virale Trend hat seine Wurzeln in Kanada, wo TikToker Logan Moffitt – auch «Gurkentyp» genannt – neuartige Rezepte mit Gurken geteilt hat. Der Influencer hat mehr als 5,5 Millionen Follower und teilt seit Juli fast täglich Gurkenrezepte.

Laut isländischem Bauernverband könnten jedoch auch noch andere Faktoren eine Rolle für den Mangel an Gurken spielen. So tauschten einige Gurkenbauern zu dieser Jahreszeit ihre Gurkenpflanzen aus. Darüber hinaus kehrten viele Familien aus den Sommerferien zurück, was die Versorgung zusätzlich belaste.

Die isländischen Landwirte produzieren etwa sechs Millionen Gurken für 393'600 Einwohner. Sie sind stolz auf die Menge an frischen Waren, die das Land trotz der oft extremen Wetterbedingungen produzieren kann.