TV-Star Elmar Wepper ist tot

Elmar Wepper posiert an der Premiere seines Filmes «Kirschblüten-Hanami» an der Berlinale im Jahr 2008. KEYSTONE

Elmar Wepper war eine feste Grösse in der deutschen Film- und TV-Landschaft. Nun ist der 79-Jährige an Herzversagen gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elmar Wepper ist tot.

Der Schauspieler starb an Herzversagen.

Wepper war durch TV- und Filmrollen bekannt. Er war der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper. Mehr anzeigen

Wie die «Bild» aus dem Umfeld seiner Familie erfuhr, ist der Schauspieler Elmar Wepper am Dienstagmorgen gestorben.

Das Herz des TV-Stars sei akut stehen geblieben. Wie die Familie berichtet, sei er «plötzlich umgekippt». Offiziell wurde sein Tod noch nicht bestätigt.

Elmar Wepper wurde durch TV-Serien wie «Der Kommissar» oder «Das Traumschiff» im deutschen Raum bekannt. Er war der jüngere Bruder des TV-Stars Fritz Wepper, von dem er in den 70er-Jahren die Rolle als Kriminalhauptmeister bei «Der Kommissar» übernahm.

In seiner letzten Rolle war Wepper im Jahr 2019 in dem Drama «Kirschblüten & Dämonen» von Regisseurin Doris Dörrie zu sehen. Für diese Rolle erhielt er den Deutschen Filmpreis 2008 als Bester Hauptdarsteller.

Mehr als sechs Jahrzehnte stand Elmar Wepper vor der Kamera. Er hinterlässt seine Ehefrau Anita Schlierf und einen Sohn.

Schauspielerin Uschi Glas (79) stand jahrelang an Elmar Weppers Seite vor der Kamera. Zu «Bild» sagt sie, sie sei fassungslos und tieftraurig. «Ich denke jetzt an seine Frau, seinen Sohn, die Enkel. Elmar war glücklich mit seiner Familie und seinem Hund.»

Karriere als Synchronsprecher

Elmar Wepper wurde 1944 in Augsburg geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder Fritz wuchs er bei seiner Mutter auf. Beide bekamen früh Kontakt zu Rundfunk und Theater. Als 14-Jähriger stand Elmar Wepper auf der Bühne der «Kleinen Freiheit» in München und sammelte erste Synchron-Erfahrungen in der amerikanischen TV-Kinderserie «Fury».

Nach dem Abitur studierte er fünf Jahre Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität München. Daneben synchronisierte Wepper weiter und lieh seine Stimme im Laufe seiner Karriere unter anderem Mel Gibson, Ryan O'Neal und Dudley Moore.