Prinz William nimmt in Singapur ein Bad in der Menge. (5. November 2023)

Der britische Thronfolger will in dem Stadtstaat den Umweltpreis Earthshot vergeben und für einen Promiauflauf sorgen. Singapur heisst William willkommen – der zeigt sich volksnah.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Thronfolger Prinz William ist am Sonntag zur diesjährigen Verleihung des Umweltpreises Earthshot in Singapur eingetroffen.

Mit dem Preis werden Akteure und Projekte ausgezeichnet, die innovative Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Umwelt entwickelt haben.

Die Zeremonie wird zum ersten Mal in Asien abgehalten.

Die fünf diesjährigen Gewinner werden am Dienstag bekanntgegeben.

Jeder von ihnen erhält umgerechnet 1,1 Millionen Franken, um dem jeweiligen Projekt eine breitere globale Reichweite zu verschaffen. Mehr anzeigen

Unter dem Jubel begeisterter Anhänger ist der britische Thronfolger Prinz William am Sonntag zur diesjährigen Verleihung des Umweltpreises Earthshot in Singapur eingetroffen. Dutzende Menschen schwenkten britische Flaggen. William gab sich volksnah, schüttelte Hände, gab Autogramme und stand für Selfies zur Verfügung. Mit dem Preis werden Akteure und Projekte ausgezeichnet, die innovative Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Umwelt entwickelt haben. Die Zeremonie wird zum ersten Mal in Asien abgehalten.

Es sei fantastisch, nach elf Jahren wieder in Singapur zu sein, erklärte der 41-Jährige nach seiner Ankunft. «Singapurs kühne Vision, ein Vorreiter in Sachen Umweltinnovation zu sein, setzt Massstäbe, denen andere folgen können.» William besuchte Singapur zuletzt 2012 gemeinsam mit seiner Frau, Prinzessin Catherine. Zur Verleihung des Earthshot Prize reiste er diesmal alleine an. Der Prinz und seine Royal Foundation hatten den Umweltpreis 2020 ins Leben gerufen, 2021 in London wurde dieser erstmals verliehen.

Die fünf diesjährigen Gewinner werden am Dienstag bekanntgegeben. Jeder von ihnen erhält umgerechnet 1,1 Millionen Franken, um dem jeweiligen Projekt eine breitere globale Reichweite zu verschaffen. Aus 1300 Nominierungen wurden in diesem Jahr 15 Finalisten aus sechs Kontinenten ausgewählt. Die Gewinner haben sich um Bereiche wie saubere Luft, Wiederbelebung der Meere und Abfallbeseitigung verdient gemacht.

Preisverleihung mit viel Prominenz

Die Preisverleihung wird von der englischen Schauspielerin Hannah Waddingham moderiert. Neben William werden zu der Zeremonie Prominente wie der renommierte Umweltschützer Robert Irwin, Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett und die Schauspielerinnen Lana Condor und Nomzamo Mbatha erwartet.

Das Aussenministerium von Singapur teilte mit, dass William während seines viertägigen Aufenthalts den Präsidenten von Singapur, Tharman Shanmugaratnam, sowie Premierminister Lee Hsien Loong treffen wird. William, ein begeisterter Sportler, wird sich zudem im Drachenbootfahren versuchen, einem beliebten Sport in Singapur. Er werde auch mit Einwohnern Singapurs zusammentreffen, um sich über lokale Umweltschutzprojekte zu informieren, hiess es. So wird er am «United for Wildlife»-Gipfel teilnehmen, bei dem es um die Bekämpfung des Handels mit illegalen Wildtierprodukten geht.

Der Name des Preises bezieht sich auf die «Moonshot»-Rede des verstorbenen US-Präsidenten John F. Kennedy aus dem Jahr 1962, in der er die Amerikaner aufforderte, bis zum Ende des Jahrzehnts den Mond zu erreichen. Das inspirierte den Prinzen und seine Partner dazu, sich ein ähnlich ambitioniertes Ziel zu setzen und bis 2030 Lösungen für dringende Umweltprobleme finden zu wollen.

