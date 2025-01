«Jane the Virgin»-Star Francisco San Martin ist im Alter von 39 Jahren gestorben. 2011 Getty Images/David Livingston

Im Laufe seiner Karriere stand er für erfolgreiche US-Serien wie «Zeit der Sehnsucht» und «Jane the Virgin» vor der Kamera. Nun ist der Schauspieler Francisco San Martin gestorben. Er wurde nur 39 Jahre alt.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schauspieler Francisco San Martin, bekannt aus der US-Soap «Zeit der Sehnsucht», ist im Alter von 39 Jahren durch Suizid gestorben.

San Martin wurde auf Mallorca geboren, wuchs in den USA auf und machte sich später in Spanien einen Namen durch Theater-, TV- und Filmauftritte.

Neben seiner Rolle in «Zeit der Sehnsucht» war er unter anderem in «Reich und Schön» und «Jane the Virgin» zu sehen, zog sich zuletzt jedoch aus der Öffentlichkeit zurück. Mehr anzeigen

Die US-amerikanische Seifenoper «Zeit der Sehnsucht» machte ihn einst bekannt: Francisco San Martin, der in der Serie als Dario Hernandez vor der Kamera stand, ist tot.

Der Schauspieler wurde nur 39 Jahre alt. US-Medienberichten zufolge sei San Martin bereits am 16. Januar durch Suizid gestorben.

Francisco San Martin wurde am 27. August 1985 auf Mallorca geboren und wuchs im US-Bundesstaat Montana auf, wo er an mehreren Kindertheaterproduktionen mitwirkte.

Zuletzt lebte er zurückgezogen

Laut «Forbes»-Berichten sei San Martin als Jugendlicher mit seiner Familie nach Spanien zurückgekehrt, wo er sich durch Auftritte in verschiedenen Bühnen-, TV- und Filmproduktionen einen Namen machte.

2011 stiess er zum Cast der beliebten Soap «Zeit der Sehnsucht», verliess die Serie jedoch nach einem halben Jahr wieder.

2017 stand er in der US-Daily «Reich und Schön» vor der Kamera; ab demselben Jahr war er zudem über zwei Staffeln hinweg in einer wiederkehrenden Rolle in der auch hierzulande erfolgreichen Dramedy-Serie «Jane the Virgin» mit Gina Rodriguez zu sehen. Zuletzt hatte San Martin vor allem an Kurzfilmen mitgewirkt und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch





Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid



: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

Mehr aus dem Ressort Entertainment