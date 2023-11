Entertainer Thomas Gottschalk will am Samstag seinen endgültigen Abschied von «Wetten, dass..?» feiern.

Das Comeback von «Wetten, dass..?» mit Moderator Thomas Gottschalk geriet 2021 zum grossen Revival. Fast 14 Millionen Menschen liessen sich in alte Fernsehzeiten zurückversetzen – und das ZDF entschied, 2022 und 2023 je eine Show-Zugabe zu produzieren.

Swissness in der letzten «Wetten, dass..?»-Ausgabe: Die Aussenwette kommt aus Stans. NW. Der Seilziehclub Stans-Oberdorf will die Stanserhorn-Bahn mit purer Muskelkraft bewegen.

Helene Fischer, Take That und Cher treten auf.

Diesen Samstag präsentiert Thomas Gottschalk nun zum allerletzten Mal die Sendung, mit der er zur Moderatorenlegende wurde und die mit ihm zur grössten Unterhaltungsshow Europas wuchs.

Der Deutschen Presse-Agentur verriet der 73-Jährige im Gespräch, weshalb er entspannter ist denn je.

Nach dem Show-Comeback 2021 war die Euphorie gross. 2022 gab es auch eine Topquote. Mit welchen Gefühlen sehen Sie jetzt der letzten Ausgabe entgegen?

Thomas Gottschalk: Dieses Mal bin ich entspannter denn je, denn rausschmeissen können sie mich ja nicht mehr.

Zur Person

Thomas Gottschalk, geboren 1950 in Bamberg, gilt als einer der letzten Showmaster alter Schule. Unser seiner Moderation erreichte «Wetten, dass..?» 1987 bis 1992, 1994 bis 2011 sowie 2021 und 2022 ein riesiges Publikum. Seitdem war und ist Gottschalk in unterschiedlichen Formaten zu sehen – unter anderem in «Das Supertalent», «50 Jahre ZDF-Hitparade», «Denn sie wissen nicht, was passiert» und in einer eigenen Literatursendung. Auch im Radio ist er präsent. Mit «Herbstblond» und «Herbstbunt» schrieb er zwei Autobiografien.