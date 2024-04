Biopic über Amy Winehouse: Warum «Back to Black» die Seele fehlt Die ikonische Soulsängerin Amy Winehouse bekommt durch das Biopic «Back to Black» wieder mehr Aufmerksamkeit. Der Film überzeugt nicht wirklich, die Tiefe wird vermisst. 11.04.2024

Die ikonische Soulsängerin Amy Winehouse bekommt durch das Biopic «Back to Black» wieder mehr Aufmerksamkeit. Der Film überzeugt nicht wirklich, vermisst wird die Tiefe.

Von Roman Müller, Nicole Agostini Fabian Tschamper

Nach mehreren Dokumentarfilmen erscheint nun der erste Spielfilm über das viel zu kurze, intensive Leben der Jazzsängerin Amy Winehouse. Ein Leben, das definitiv genug Stoff bietet, um ein aufregendes Biopic zu fabrizieren.

Regisseurin Sam Taylor-Johnson («Fifty Shades Of Grey», «Nowhere Boy») richtet den Fokus im Film sehr stark auf die komplizierte Beziehung zwischen Winehouse und ihrer grossen Liebe Blake Fielder. Allerdings bleiben dafür etliche andere Themen auf der Strecke, die grosses Potenzial gehabt hätten.

Insgesamt wirkt der Film zu distanziert und oberflächlich, was nur teilweise an Hauptdarstellerin Marisa Abela liegt, die selten authentisch wirkt. «Back to Black» wird wohl kaum als Meisterwerk in die Geschichte eingehen – totale Zeitverschwendung ist der Film aber auch nicht.

Vermutlich ist er für Leute, die nicht viel über Amy Winehouse wissen, interessanter als für Fans der Ausnahmekünstlerin.

«Back to Black» läuft ab 11. April in allen blue Cinema-Kinos.

